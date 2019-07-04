iOS 13玄機：iPhone直接插線傳檔 不必靠iTunes或iCluod 但線呢？

蘋果 (AAPL-US) 週二發布最新開發者 iOS 13 測試版，發現新版 iOS 13 有一些改變，使用者可望透過直接連線，讓 2 台設備對傳數據，便於設置新設備或透過備份來恢復慣用設備的設定。

事實上，iOS 用戶在任何設備設定過程中，都有 2 種還原方法，一種是使用電腦上的 iTunes，下載既存的備份並導入設備，另一種則是將備份存在蘋果雲端 iCloud，登入相同的 Apple ID 後，以無線傳輸的方式將舊設備內的資料移轉到新設備。

然而，根據科技部落格《9to5Mac》報導，iOS 13 測試版有一張圖標像是搭載 Face ID 的 iPhone 靠一條纜線直接連結到另一台搭載 Touch ID 的 iPhone，意味著未來設定新設備的時候，可以直接插線傳檔。

（圖片來源：9to5Mac)

此外，測試版發現一段要求用戶的代碼：「保持你其他 iPhone 與此台 iPhone 的連結不中斷並接上電源直到檔案傳輸完畢。」這可能是指用戶可在使用無線充電墊時，直接插線傳檔。

目前尚不清楚兩台 iPhone 究竟如何直接插線連結傳檔，因為蘋果沒有販售雙邊都是 Lightning 接頭的傳輸線，但或許 iOS 13 今年秋季正式推出後就會一併推出這樣的配件。

但也有另一種可能性，就是蘋果今秋 iPhone 新機真的要揮別 Lightning 連接埠，改用 USB-C 接口。

根據《彭博》報導，蘋果正在測試某些 2019 年 iPhone 機種，但這些機種卻搭載 USB-C 連接器而不是 Lightning 接口，究竟今秋新機是否有大眾期待已久的 USB-C 尚不清楚，但蘋果分析師郭明錤認為，今年蘋果仍會堅持使用 Lightning。