5G iPhone就定位？蘋果公布5G毫米波天線專利

蘋果準備要在 2020 年推出 5G 手機似乎有望了。

根據網站 Patently Apple 報導，美國專利及商標局 (US Patent & Trademark Office) 週四 (11 日) 公布了蘋果 (AAPL-US) 一項專利申請，內容便是和 5G 網路連線至關重要的毫米波技術 (millimeter-wave) 雷達天線技術。

今年，高通 (QCOM-US) 便是透過開發毫米波天線連網技術，與 Verizon 和 AT&T 一同推出的 5G 網路。

蘋果準備在 2020 年使用毫米波天線推出 5G iPhone。Patently Apple 於 2017 年 8 月率先發布了針對 iPhone 的下一代毫米波天線 Millimeter Wave Yagi Antenna 專利的報導。

蘋果申請毫米波專利技術，5GiPhone 有望於明年亮相 (圖片: 翻攝自 Patenly Apple)

毫米波通訊有時被稱為極高頻 (Extremely high frequency，EHF) 通訊，頻率約為 10-400 赫茲，應用領域包含了無線通訊，汽車雷達和衛星通訊等。

毫米波通訊，通常是以視線傳播的方式 (line-of-sight) 連接訊號，在 10-400 赫茲這區域的頻率能夠支援高頻寬網路，不過開發也有一定的挑戰。

若試圖將毫米波天線從電子設備進行更換時，電子設備中的外殼結構和其他組件會對天線性能產生不利影響。如果不小心，金屬外殼組件等組件可能會妨礙天線接受訊號。

蘋果毫米波裝置 iDevices

蘋果 iDevice 毫米波天線裝置透視圖 (圖片: 翻攝自 Patently Apple)

在專利申請文件中，蘋果公開了一系列可用於定位毫米波通訊的電子設備透視圖，標示了天線陣列的位置圖，5G 智慧型手機或許必須安插多個毫米波天線，才能夠連接上高頻寬的 5G 網路。

蘋果這項專利將能應用在 iPhone 等產品上，到時 iPhone 無線電路板可能會有一個或多個毫米波天線陣列。

美國專利局週四 (11 日) 公佈的蘋果專利申請編號 20190214708，是於 2019 年第一季度提交申請，目前尚未有任何關於蘋果應用 5G 網路微米波技術 iPhone 的上市時間的資訊，不過確定蘋果 5G 手機將採用高通晶片。