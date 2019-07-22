

◆盤勢分析

1.Fed 澄清激進鴿派說詞，冷卻市場降息預期心理，財報方面，微軟受惠於雲端運算營收增長 39%，優於市場預期，美國運通公布財報獲利和營收皆優預期，週五美股呈現由紅翻黑，跌幅介 0.20% 至 0.74%。指標股蘋果、超微、nvidia 跌逾 1%，台積電 ADR、美光則漲逾 1%。

2. 週五台股開高走高，主因 2330 台積電釋出第三季營運展望樂觀，挹注台股短線上攻，盤中再創波段高點，最終指數上漲 73.91 點，漲幅 0.68%，收在 10,873.19 點，成交金額為 1230.46 億元。三大法人合計超 86.99 億元，外資買超 81.59 億元、投信買超 7.66 億元、自營商賣超 2.26 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：量價齊揚，後勢若再創高，需維持突破 20 日均量。

（2）均線：收復所有均線，支撐月線（約 10800 點）附近，壓力為 11000 點附近。

（3）技術指標：KD 開口反轉向上，9 日 K 值（72）高於 50，短線偏多格局。

4. 櫃買指數漲幅 0.75%，收在 141.03 點，同步加權指數彈升。支撐為月線（約 139.4 點），壓力為約 144 點，KD 指標向下，開口收斂，9 日 K 值（58）高於 50，短線偏多整理。

5. 觀盤重點：指數以月線為波段支撐點，未跌破前，仍有機會挑戰高點，惟若遲遲無法再創高，區間整理機率較大，台股選股方向可留意半導體、5G、運動休閒、PCB、散裝航運、散熱模組等。

6. 根據新華社 21 日報導，美國近日宣布對 110 項中國商品豁免加徵關稅後，已有中國企業就採購美國農產品向出口商詢價，並申請免除加徵這部分農產品的進口關稅，雙方的磋商進展稍見回暖。

7. 受惠於華為海思、高通、聯發科等 5G 晶片測試訂單到位，加上針對人工智慧（AI）或加密貨幣挖礦等高效能運算（HPC）測試訂單湧入，高階產能供不應求，2449 京元電已決定提高資本支出大擴產因應強勁需求。

8. 中美貿易戰轉單效應，成衣代工族群如儒鴻（1476）、聚陽（1477）、廣越（4438）等廠商上半年表現優於市場預期；在訂單無虞，加上進入傳統秋冬裝出貨高峰，平均單價提升，成衣代工廠第三季營運將可再上層樓。

9. 蘋果 Apple Watch 積極導入新世代 Micro LED 顯示器，傳找錼創、錸寶兩家台灣公司合作，由錼創提供 Micro LED 晶片，8104 錸寶組裝成顯示器模組，最快明年推出，打破韓廠長期壟斷蘋果產品顯示器供應的局面，未來可望再爭取 iPhone 等蘋果產品顯示器訂單。

