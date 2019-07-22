短多續攻萬一？10914站穩再說

台積電法說後，外資買盤歸隊，助攻台股大盤衝過 10914 點，並衝抵 10919 點插旗，進入 7 月下旬，多方將續往 11000 點挑戰？仍以 10914 點先站穩再說！台指期與大盤的逆價差收斂至 133 點，雖本周預估除息將影響指數約 60 點，但逆價差仍可望持續收斂，關鍵點位為 10821、10867 與 10914 點。

大盤上周五尾盤獲利調節賣壓，讓指數並未能站穩 10900 點，短線可觀察 10867 點，站穩有機會再發動攻勢，如 10914 點能站穩，下一站目標為 10946 點。

但如 10867 點未能守穩，指數恐續往 10821、10783 回測，10783 為 10800 點關卡的最後防線，如再失守，需提防這波攻勢結束。台指部分，重點則是放在 10700 點關卡攻防，短線強弱分界觀察 10704 點，10742 點站穩，短多攻勢續航。下方需留意 10683 點，如棄守須提防回測 10651 點。

進入 7 月下旬，包括美國聯準會是否降息 2 碼，以及美股財報周，重量級企業財報如特斯拉、亞馬遜等，都將在本周開牌，台股部分，本周重頭戲還有鴻海、鴻準等鴻家軍，以及中鋼、中華電的除權息。

法說會部分，聯電集團聯家軍接棒登場，畢竟美股與台股短線都處於波段高檔位置，相關訊息都將牽動投資人敏感神經，需留意短線是否出現爆量狀況，盤面震盪也將隨之加劇。

以技術面來看，目前短均線距離相當近，短多如果要維持優勢控盤，儘速往上拉開差距，是最理想的，否則攻勢如遲滯，將有回測短均線的壓力。大盤 10800 點關卡，更形重要，不宜再棄守，否則恐引來較大的獲利了結賣壓。( 訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據）