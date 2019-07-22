[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月19日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 新零售 韋僑 美時 天良 寬魚國際 元大美債1-3 雙鴻 久陽 強生 南璋 群益15年IG科技債 益通 東林 寶島科 勝昱 國泰5Y+新興債 天剛 欣厚-KY 其祥-KY 萬國通 富邦全球投等債 松崗 友銓 中華食 飛寶企業 富邦全球高收債 雙喜 倉和 世坤 精確 國泰中國政金債5+ 志嘉 三圓 冠好 宏易 富邦中政債0-1 富驛-KY 雙喜 萬國通 唐鋒 富邦A級公司債 六角 力泰 新昕纖 聯光通 FH中國政策債 理銘 聚紡 通訊-KY 凱基中國債3-10 亞都 世德 榮群 凱基新興債10+ 老爺知 精確 天宇 凱基科技債10+ 東凌-KY 至興 新零售 群益AAA-AA公司債 邁達康 萬在 恩得利 群益15年IG公用債 綠河-KY 健椿 李洲 群益15年EM主權債 欣泰 科際精密 凱柏實業 FH能源債 唐鋒 元炬 FH製藥債 永純 及成 FH新興企業債 富宇 和進 國泰A級公司債 威潤 耀勝 群益25年美債 天宇 倚強 FH20年美債 唐榮 錦明 FH中國信用債 晉椿 鑫創 中信高評級公司債 強新 廣寰科 中信優先金融債 松和 點晶 凱基AAA至A公司債 力新 斐成 凱基金融債20+ 凌網 泰谷 凱基美債25+ 李洲 典範 國泰A級金融債 凱柏實業 益通 國泰A級科技債 及成 振維 國泰A級公用債 倚強 鴻翊 富邦中國投等債 至寶電 迎輝 富邦金融投等債 鑫創 研勤 元大10年IG銀行債 宇環 欣厚-KY 元大10年IG電能債 廣寰科 兆遠 FH公司債A3 杭特 太欣 FH次順位IG金融債 雙鴻 系統電 FH美元信用債1-5Y 幸康 天剛 群益A級公司債 泰谷 世紀 群益AAA-A醫療債 熱映 華容 中信美國公債20年 哲固 建榮 中信中國債7-10 森寶 立衛 中信中國美元IG債 先益 天揚 B新光美債1-3 泓格 鈺創 B新光美債20+ 博磊 佳總 第一金美債20+ 東林 合正 第一金金融債 10+ 富晶通 金利 第一金科技債 10+ 盈正 寶聯通 永豐10年A公司債 新鉅科 凱鈺 永豐15年金融債 晟楠 德宏 永豐7-10年中國債 艾恩特 合邦 凱基醫療保健債 精聯 萬旭 凱基IG精選15+ 德微 久正 凱基AAA-AA公司債 欣厚-KY 上揚 台新美元銀行債 世紀 全譜 台新中國政策債 友銓 易通展 新光15年IG金融債 立衛 茂迪 富邦新興投等債 合正 安鈦克 富邦歐洲銀行債 慕康生醫 元隆 生泰 凱鈺 沛亨 合世 通泰 九暘 易威 彩富 凱碩 天良 三聯 全達 豪展 合邦 奧斯特 大樹 亞元 保銳 南璋 萬旭 越峰 勝昱 訊達 商丞 萬國通 撼訊 英格爾 飛寶企業 順發 士開 捷邦 亞通 昇益 精確 上揚 志嘉 宏易 全譜 富裔 大詠城 元隆 燦星旅 萬在 沛亨 富驛-KY 健椿 廣錠 劍湖山 瀧澤科 神盾 德記 唐鋒 長科 泰偉 聯光通 光菱 華義 通訊-KY 全達 昇華 榮群 宏捷科 得利影 天宇 大世科 鼎創達 富強 森田 愛地雅 新零售 三圓 邦泰 恩得利 力泰 李洲 理銘 凱柏實業 富裔 元炬 燦星旅 鴻碩 富驛-KY 及成 易飛網 新洲 亞都 和進 老爺知 耀勝 東凌-KY 倚強 紅馬-KY 錦明 弘帆 鑫創 關中 廣寰科 大展證 點晶 得利影 斐成 隆中 加百裕 時報 泰谷 旭然 典範 鼎創達 利機 捷必勝-KY 益通 旭源 振維 紅木-KY 鴻翊 綠電 迎輝 綠河-KY 堡達 霹靂 兆利 欣雄 世禾 欣泰 逸昌 富堡 博磊 鼎翰 研勤 湧德 欣厚-KY 兆遠 萬達光電 太欣 桂盟 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 台半 高技 均豪 寶聯通 凱鈺 德宏 中美晶 合邦 廣運 萬旭 頎邦 禾昌 久正 雷科 中探針 上揚 全譜 勝麗 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 大世科 博大 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 邁達康 泰偉 華義 宇峻 昇華 得利影 鼎創達 龍巖 崑鼎 愛地雅 邦泰 合騏