台積電法說報佳音、中國Q2 GDP不如預期 本周重要大事回顧

晶圓龍頭台積電本周舉辦法說會，外界關注台積電對下半年看法，國際焦點方面，受美中貿易戰影響，中國公布第 2 季 GDP，成長趨緩不如預期，而同樣受美中貿易戰影響，南韓央行宣布宣布降息 1 碼；台股本周仍狹幅震盪，合計周漲 48.84 點，漲幅 0.45%，來到 10873.19 點，以下是本周重要大事回顧：

台積點法說報佳音

晶圓代工龍頭台積電 18 日召開法說會，展望全年，總裁魏哲家指出，今年全年半導體不含記憶體，估較去年衰退 3%，晶圓代工則估衰退 1%，但未對全年提出新預估值，不過法人認為，依過去台積電營運展望來看，整體表現都會優於晶圓代工平均值，預期營收持平或成長機會很大。

至於日韓貿易戰，魏哲家表示，影響仍無法確認，將持續與客戶緊密合作，做客戶最好的夥伴，而在資本支出方面，預期受惠 5G 建置需求帶動，估支出金額將超過 110 億美元。

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美中貿易衝擊 中國 Q2 GDP 年增 6.2% 低預期

中國統計局 15 日公布上半年 GDP 年增 6.3%，符合預期，總產值達人民幣 45.1 兆元，但第 2 季 GDP 年增降為 6.2%，創下 27 年新低，不如預期，分析人士指出，中國經濟第 2 季並未擺脫下滑困境，甚至經濟下滑可能加速，由於美中貿易紛爭帶來變局，讓中國財政政策帶動的經濟效果有限。

美國總統川普也在推特表示，中國 GDP 成長放緩，是美國實行關稅帶來的結果，不排除在未來的談判中將持續向中國施壓，同時他表示現階段與中國國家主席習近平之間可能已經不太親近。

在 G20 川習會後，美、中雙方同意重啟貿易談判，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 周一 (15 日) 也表示，他和美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 會在本週通過電話與中方進行談判，若有進展可能會再前往北京進行貿易談判。

根據《華爾街日報》周三 (17 日) 報導，美中貿易談判陷入持久戰，目前談判陷入僵局，正因美國仍在權衡美企與華為業務往來的程度。

華為證實縮減在美員工 轉往義大利

根據外媒報導，中國通訊設備巨擘華為，計畫在未來 3 年內，於義大利投資 31 億美元，並為當地增加 1000 個工作機會，同時，公司高層也證實，將在美國刪減人力，有 1000 個職位會受到影響。

華為義大利子公司的執行長 Thomas Miao 周一 (15 日) 表示，未來 3 年，將在義大利增加 1000 個工作機會，並證實華為將在美國刪減 1000 個職位，同時提到提到，如果到了 8 月時華為仍在美國的黑名單上，將啟動 B 計畫以確保零件的取得。

不過有義大利政府的消息人士透露，該國在 5G 的發展上，將強化相關措施。

貿易戰等多重因素打擊 南韓央行降息 1 碼

面對美中貿易戰，加上日限制關鍵零組件出貨，南韓央行周四 (18 日) 宣布將關鍵貸款利率由 1.75% 下調至 1.5%，以擺脫經濟的低迷。

南韓在去年 11 月升息 1 碼，不過現在已轉為與全球央行同步，包括澳洲、印度、馬來西亞及菲律賓等亞太國家，過去幾個月都宣布降息，澳洲更是連兩個月降息，市場預計印尼也將宣布降息，而月底的美國 Fed 預計也會這麼做。

南韓第 1 季 GDP 季減 0.4%，主因為出口下降，而在中國經濟成長放緩及半導體產業走弱影響下，南韓出口已連續 7 個月下滑，6 月失業人數更達 113.7 萬人，是 20 年來最高。

臉書推虛擬貨幣 Libra G7 財金官員同聲反對

由加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國共同組成的 G7 周三 (17 日) 於法國舉行，各國財長及央行總裁達成共識，面對臉書計畫發行 Libra 幣，各國有必要就數位貨幣迅速採取行動，提出反對看法，認為必須先解決監管問題。

G7 財金官員反對的主因，主要在於大型科技公司的權力逐漸擴張，如今更深入政府專管的領域，如發行貨幣，恐顛覆金融體系，並有數據保護問題。。

而對此，臉書 Libra 數位貨幣負責人則表示，推行 Libra 的真正目的是想成為生活中的公共事業。

國民黨總統初選民調出爐 郭台銘落敗

國民黨總統初選民調結果周一 (15 日) 出爐，鴻海集團創辦人郭台銘確定以 27.5% 支持率，輸給高雄市長韓國瑜的 44.5%，消息一出讓股海集團股價受到衝擊，外界關注郭台銘下一步是否會脫黨參選。

郭台銘本周則發聲明強調，為中華民國奉獻的決心永不放棄，也恭喜高雄市長韓國瑜贏得初選，但對於是否脫黨參選，依舊未給出答案，幕僚則表示郭台銘至今從未要脫黨參選。

台數科宣布收購新永安、大揚有線電視 2 系統台

有線電視多系統 (MSO) 業者台數科 17 日董事會決議，將以 72.5 億元購買得濬公司 100% 股權，間接取得新永安有線電視、大揚有線電視兩系統台及鑫祺多媒體 100% 股權，此舉將有助推升台數科成台灣第 4 大有線電視業者。

預計台數科在完成全數收購得濬公司全部股權，加入大揚及新永安兩大系統之後，集團有線電視收視戶將增至 46 萬戶、寬頻上網客戶數至 16 萬戶及光纖網路覆蓋全國面積至 41%，成為台灣第 4 大有線電視規模。