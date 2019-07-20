〈熱門股〉群創庫存股發威 本周爆量站回短均線

面板大廠群創 (3481-TW) 本周宣布，擬買回 8 萬張庫藏股，激勵本周股價爆大量，成交 95 萬張，周漲 5.51%，站回短均線。群創公告買回庫藏股後， 3 個交易日就買回 42630 股，執行率逾 5 成。

日前群創股東會上，小股東不滿公司股利制度，要求經營團隊實施庫藏股，展現對公司的信心，當時群創董事長洪進揚就表示，對股東意見虛心接受，會在董事會討論，強調絕對努力為所有股東謀福利。

群創近期受大股東奇美實業大舉處分持股影響，加上產業面臨供過於求及大環境競爭、價格壓力等因素，導致股價跌至低點，法人表示，本季雖將邁入面板傳統旺季，但價格走勢仍有壓，恐是面板業下半年發展重要影響因素，加上產業供過於求問題尚未緩解，因此保守態度看待下半年表現。

群創本周股價表現，受公司買回庫藏股激勵，站回 5 日線、10 日線、月線等短均線，但在季線仍受反壓，合計本周上漲 0.4 元，漲幅 5.51%。

群創 6 月合併營收 213.15 億元，月增 1.5%、年減 13.9%，，第 2 季營收 631.76 億元，季增 5.4%、年減 4.9%，累計今年上半年合併營收 1230.99 億元，年減 7.6%。