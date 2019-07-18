全年展望、先進製程進度、對後市看法 一文看懂法說全部重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(18)日召開法說會，景氣與後市看法牽動台股表現，《鉅亨網》幫讀者整理所有法說重點，讓讀者一文看懂。

營運展望

台積電估第 3 季營收可達 91-92 億美元，季增 18%，毛利率估 46-48%，營益率估達 35-37%，雙率都優於第 2 季，主要是因稼動率提升，及產品組合改善帶動。

全年的部分，總裁魏哲家預估，半導體整體產業 (不含記憶體) 產值估年減 3%，晶圓代工估年減 1%，全年展望沒有新的評論，不過市場解讀，台積電持平去年的機會很大。

魏哲家強調，第 4 季變數仍不少，尤其近期爆發日韓貿易戰，加上原本的美中貿易戰，全球經濟景氣不確定性很高，現階段可預期，第 3 季營收優於第 2 季，第 4 季又可優於第 3 季，下半年逐季成長且優於上半年。

資本支出

台積電也上調全年預估，從原本 100-110 億美元，調升到 110 億美元以上，財務長何麗梅表示，由於 5G 需求比預期強，客戶要求產能殷切，為滿足因此提前建置產能。

毛利率目標

何麗梅強調，今年上半年稼動率低，因此毛利率表現不好，不過下半年進入手機需求旺季，稼動率將顯著提升，毛利率也可望攀升，但單季何時上 50%，何麗梅僅說，期盼未來某季可以做到。

四大平台應用今年表現

台積電預期，今年智慧型手機營收仍可成長各位數，高速運算 (不含虛擬貨幣) 營收個位數成長，物聯網 2 位數成長，汽車電子則是下滑。

其中，智慧型手機出貨估較去年衰退，但由於晶片產值增加，因此預期營收可優於去年。

虛擬貨幣需求

魏哲家強調，比特幣價格反彈，需求確實回來，不過台積電僅將原先供給虛擬貨幣的產能，回頭供給客戶使用，並未因需求而額外增加產能。法人則認為，目前 7 奈米製程稼動率接近滿載，虛擬貨幣客戶未必能取得足夠產能。

先進製程進度

7 奈米、7 + 奈米與 5 奈米，都依預期進度量產，5 奈米預估明年上半年量產，3 奈米也在初期階段，魏哲家指出，台積電先進製程佈局最完整，從 7 奈米開始，每個製程的進展都很綿密，7 奈米再來有 7 + 奈米，隨後有 6 奈米與 5 奈米，5 奈米之後有 3 奈米，光是從 7 奈米到 5 奈米，容量就提升了 80%，遠優於對手，顯示製程技術競爭力很高，有信心可以領先對手，且製程相容性很高，客戶可以無痛轉移。

台積電預期，今年 7 奈米 (含 7 + 奈米) 營收占全年比重將達 25% 以上，明年可望更多

南京廠進度

台積電 6 月在股東會後指出，預期南京廠建置進度恐因華為事件而放緩，不過今日法說會上略微改變說法，調整成明年月產能 2 萬片目標不變，目前每月產能 1 萬片，下半年預計增加 5000 片，明年則再增加 5000 片。

日韓貿易戰轉單

台積電強調，製程移轉與更換晶圓代工廠，對客戶而言都很花時間，因此日韓爆發貿易戰，客戶除了觀望外，也不會立即轉換訂單到台積電，台積電目前仍持續觀望變化，沒有多餘評論。