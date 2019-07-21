台積電利多+降息預期雙利多激勵台股 慎防「萬一」賣壓

台股上週在台積電法說利多與美國鴿派言論助攻下，帶量上攻周線連二紅，指數收在 10873.19 點，但投信示警，台股仍處於 5 月修正套牢區，以資金長期偏好區間操作習慣來看，指數接近「萬一」區間恐有套牢賣壓。

權值股王台積電法說讓市場吞了定心丸，台股週五在資金簇擁下盤中指數一度攻上 10919 點波段新高，反映資金行情從 7 月初的觀望轉趨積極。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，資金 7 月多呈觀望，主要是等台積電法說會與聯準會利率會議，其中台積電釋出產業營運正面展望，穩固市場對 5G 發展的期待。

另外，美國 10 年期公債殖利率則在降息預期心理催化下持續在 2.05% 低檔徘徊，相較之下，台股有高殖利率優勢，對長線資金具有一定程度的吸引力。

周書玄指出，市場對於聯準會可能｢預防式降息｣預期，也意味市場暫無顯著降息必要，整體數據也未反映經濟成長可能短時間內轉衰退跡象，促使資金湧進並於反映在盤面漲勢。

但要注意的是，美中談判依舊存在歧見，空窗期後仍有變數，仍須慎防降息利多出盡後或是美中貿易戰引發的震盪風險。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，台股指標企業對第 3 季營收的正向預期，定調市場對於下半年半導體業的樂觀，就庫存降低與美中貿易戰的現況來看，下半年的電子股有機會重拾強勢，在配置上可提高市場風險參與。

在題材部分，廖哲宏表示，在景氣平平的情況下，領先產業較有機會，儘管部分企業接單情形對於週邊供應鏈當然有利，但不能擴大解讀為全族群的受惠；在投資上建議依股價位置、產業地位擇優布局，其中相對看好擁有先進製程、中國進口替代的半導體業者。

