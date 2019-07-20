錩新轉投資越南富鑫證券獲准登UPCOM平台 上市為目標

在美中貿易衝突之下，越南中國企業、台商對越南的投資正在加速，也可望帶動資本市場的發展，沖壓件錩新 (2415-TW) 轉投資持股 46% 的越南富鑫證券，今 (20) 日獲准登記越南 UPCOM(未上市公開發行公司交易平台)，錩新主管指出，富鑫證券朝在越南上市、掛牌為既定目標。

錩新主管指出，轉投資富鑫證券目前的獲利，已符合在越南上市門檻，在獲准登記越南 UPCOM 交易後，最快將在 2020 年的錩新股東會後提出。

據指出，越南的證券交易市場主要包括明志明交易所、河內交易所及 UPCOM，其中並以胡志明交易所的交易規模最大，而 UPCOM 目前則為未上市公開發行公司交易平台。

由於台灣證券主管機關在臻鼎 - KY(4958-TW) 以子公司鵬鼎公司在大陸證券市場掛牌之後，對於台灣上市櫃公司申請子公司在海外掛牌的限制趨嚴，如錩新轉投資持股 46% 的越南富鑫證券要申請在越南上市掛牌，必須由錩新成立成立委員會審核通過後，再交股東會決議後才能進行，也等於越南富鑫證券最快也要在明年 6 月的錩新股東會通過後，才能在越南證券市場申請上市交易。

錩新主管今天指出，富鑫證券朝在越南上市、掛牌為既定目標，但目前沒有確切的時間表。

錩新為越南富鑫證券最大法人股東，持股達 46%，富鑫證券董事長丁廣欽、總經理為曾任群益證券企劃室資深副總裁的陳家賡擔任。

錩新指出，越南富鑫證券獲利穩定，2018 年越南股市雖然呈現回檔盤整格局，但富鑫證券在強化資本結構及穩健經營策略之下，獲利達 374 億越盾 (約新台幣 4958 萬元)，與去年獲利 173 億越盾 (約新台幣 2271 萬元) 相比，成長 1.16 倍，再度創下歷史新高，並獲得 CRIF 中華徵信所 2019 年東協 1000 大調查明星榜第 24 名 。

至於本業部分，錩新為全球最大車用揚聲器鍛造零組件廠，錩新在去年起將在上海廠的金屬加工及鍛造製程至越南，以因應美中貿易大戰的升溫，錩新主管說，目前金屬鍛造、沖壓業務的營收，已有高達 90% 來自越南廠所貢獻。而今年除擴大揚聲器的相關產品開發，包括鐵盆架、鐵網沖壓件，半成品組裝如磁氣迴路之外，也著力於非揚聲器產品開發。

錩新今年上半年的營收 11.04 億元，年增 3.52%。