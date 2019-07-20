中國稀土專利高達美國2.5倍！穩坐全球領導霸主地位

中國持續加強對稀土供應鏈的控制，目前中國在稀土產業的專利數量，已遠遠大勝美國，未來中國可能利用這些專利技術，對美國在稀土問題上造成更大的威脅，並在貿易協商中當作談判籌碼。

根據 ThREE Consulting 數據顯示，中國在去年 10 月申請的稀土元素相關專利，就高達 25911 項，遠高於美國的 9810 項、日本的 13920 項，以及歐洲的 7280 項。

ThREE Consulting 是一家位於美國的稀土元素顧問公司。公司總裁 James Kennedy 表示，自 2011 年來，中國在稀土領域的專利激增，佔世界所有稀土專利的一半以上，遠遠領先全球其他國家。

稀土專利數 黃: 中國. 灰: 全球其他國家. (來源: SCMP)

就目前已知的專利來看，有許多是涉及在合金生產過程中，使用稀土元素，以及稀土分離系統技術等。儘管目前對於中國在稀土專利上，掌握哪些具體的優勢，尚不清楚，不過分析師指出，這些專利技術，對於中國在稀土產業上的供應鏈，已提高了競爭優勢。

顧問商 Adamas Intelligence 執行董事 Ryan Castilloux 表示：「毫無疑問的，中國在稀土原料與智慧財產的專利，各方面都遠遠領先世界上的其他國家。這些專利有助於中國更加自給自足的發展完整供應鏈，包括從磁鐵到電動車都是」。

美國為了對抗中國稀土牌，美國國會議員於 7 月 11 日提出支持美國稀土生產的法案，旨在擴大美國於稀土領域的競爭力。包括准許稀土投資者，共同建立合作關係，且不受「反托拉斯法」的規定。

中國出口稀土佔美國總量高達 80％，這是一種大量用於軍事設備，以及高科技消費電子產品的 17 種礦物，控制稀土幾乎控制了多數重要的加工產線，包括五角大廈購買的飛機與夜視鏡，都需要稀土。