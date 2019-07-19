中國人行本週放出人民幣4715億活水 創半年新高

中國人行今 (19) 日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，進行人民幣 1000 億元逆回購操作，由於無資金收回，因此淨釋放人民幣 1000 億元資金。總結中國人行本週共釋出人民幣 4715 億流動性，創半年來單週最大規模。

本週，中國人行共進行 4600 億元逆回購操作、2000 億元中期借貸便利 (MLF) 操作，由於本週無逆回購到期，有 1885 億元 MLF 到期，在相抵之下，中國人行本週淨釋出人民幣 4715 億元。

但受到繳稅等因素影響，中國貨幣市場依然呈現隔夜拆款資金緊俏、7 天期以上資金相對均衡的局面。

昨 (18) 日，上海銀行間同業拆款利率 ( Shibor ) 主要短天期再度上揚，其中，隔夜 Shibor 報 2.772%，上漲 6.10 基點；7 天期 Shibor 報 2.748%，上漲 1.4 基點；3 個月 Shibor 報 2.623%，上漲 1 基點。

資料來源: wind

7 月份繳稅額約在人民幣 6000 億元～人民幣 7000 億元間，即使本周中國人行釋出大量流動性，但市場資金缺口依然存在，導致短期資金利率持續上揚，反映出資金緊俏情況未顯好轉。

而下週共有人民幣 3600 億逆回購到期，及人民幣 5020 億 MLF 到期，資金缺口仍大，因此市場認為中國人行再進行對沖的機率極高。

東吳證券認為，鑑於經濟下滑壓力大、流動性分層加劇、維持銀行同業市場流動性充裕、對沖 MLF，及化解繳稅大月壓力等因素考量，預估中國人行貨幣政策仍將保持相對寬鬆，有可能進行降準置換 + TMLF 的組合操作。