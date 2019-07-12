對抗中國稀土牌 美國會提出稀土支持法案

美國國會共和黨參議員盧比奧 (Sen. Marco Rubio) 於周四 (11 日) 提出支持美國稀土生產的法案，旨在擴大美國於稀土領域的競爭力。

這項法案主要的目標，在於准許稀土投資者，共同建立合作關係，且不受「反托拉斯法」的規定。這項合作計畫，將可幫助所有投資者分潤，且在投資委員會同意下的外國廠商也可投資。同時，旨在讓稀土原料有需求的公司於美國生產加工製造，發展更穩固的稀土相關基礎工業。

由於中國政府補貼支持稀土產業，美國提出的這項法案，亦試圖支持美國的企業，創建相對有保障的生產供應鏈，避免中國的惡性競爭與利用稀土出口當作外交威脅。

參議員盧比奧表示，中國的補貼政策，已經使效率市場「失靈」，損害美國的稀土開發與生產。他認為，過去倚賴中國的稀土進口，是威脅美國的國家安全，同時限制了美國經濟生產與就業機會。

過去中國出口稀土佔美國總量高達 80％，這是一種大量用於軍事設備，以及高科技消費電子產品的 17 種礦物，控制稀土幾乎控制了多數重要的加工產線，包括五角大廈購買的飛機與夜視鏡，都需要稀土。

過去十年，在美國的稀土開發與加工可說陷入困境，由於環境問題與價格的波動，中國政府對企業加大補貼與控制，使美國生產者相對失去競爭力。這項法案目前仍在完備當中，將根據立法程序進行。