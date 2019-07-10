影響美股的另一股力量：期權對沖

鉅亨網編譯張祖仁 2019年7月10號10點50分

這一陣子看著美股從長期的平靜到眨眼間完全混亂並不奇怪。據《華爾街日報》報導，有一種解釋是這是個被稱為「伽瑪陷阱 (gamma trap)」的現象。

期權交易商也證實，市場走勢可能會在很長一段時間內因人為壓抑每日變化，但隨後出現劇烈波動。

如退休基金等機構投資人越來越傾向採取低波動性策略，這是利用期權市場抵禦大幅虧損並提供穩定收益的策略。每當它們買入或賣出期權時，它們的經紀商都必須透過反向交易來對沖部位，而市場參與者表示，這種對沖的數量現在已經變得大到足以抑制股市長期波動。

Risk Reversal Advisors 負責人 Dan Nathan 說，「現在所有這些策略都存在市場中，退休基金和大型基金只想賣出下行賣權。它們不斷賣出看跌期權，這意味著交易商買入看跌期權的同時，他們也買入股票。」

Nathan 說，「它們知道獲利的空間可能很小，但大幅虧損的可能性也很小，所以這已經成為它們只願意採取的策略：賣出下行看跌期權。」

希臘字母「γ」(gamma) 指的是期權價格變化的速度。雖然數據很難獲得，但部分華爾街分析師正在利用他們對經銷商伽瑪值的估計來預測市場走向。

《華爾街日報》發現野村證券跨資產策略師 Charlie McElligott 每天都會向客戶發送經紀商部位數據。

McElligott 週三 (9 日) 在給客戶的報告中表示，「標普 500 指數合併 SPDR 標普 500 ETF 期權訂價在上行面出現極大伽瑪值，可把我們『拉高』。」

然而，當股價大跌時，交易者有時會發現自己陷入「伽瑪陷阱」。

Najarian Family Partners 聯合創始人 Jon Najarian 指出，「這種情況已經出現很多次了，」「當市場對正面或負面消息做出反應並進行大幅調整時，為了減輕損失，這些賣出這些看跌或看漲期權的人必須追高價格。」

Nathan 說，這種現象也可以解釋股市在收盤前從低點反彈的常見走勢。

他說，「很多大型銀行的波動性交易者或做市商，他們未必會在當天交易結束時對沖它們的伽瑪值。因為他們帶著一定程度伽瑪值入市，如果市場出現大幅走勢，並給予他們對沖 delta 值和伽瑪值的機會，他們可能就會這麼做，可能就在交易的最後一小時。」

Delta 值 (δ)，又稱對沖值：是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度。用公式表示：Delta = 期權價格變化 / 期貨價格變化。