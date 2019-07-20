一文統整：iPad Pro 2019發售日、售價、規格傳聞

摘要： 新 iPad Pro 預計 2020 年春季 / 初夏發售 A13X 處理器功效更高 剔除 64GB 儲存量款 搭載 iPadOS 作業軟體 蘋果「研發中的 5G iPad Pro」將於 2021 年推出

iPad Pro 的下一代？

自蘋果 (AAPL-US) 2018 年 10 月推出全新 Pro 機型以來，已經過了 9 個月，全螢幕設計、Face ID 和 USB-C 這些都已令人習慣，消費者已在盼望下一代的驚喜。

那麼，2019 年或者 2020 年要推出的新 iPad Pro 有哪些令人期待的消息、功能？

發布日——2020 年春季 / 初夏

科技媒體網站《Macworld 》推測，下一代 iPad Pro 大約在 2020 年春季或初夏推出，蘋果知名分析師郭明錤今年 4 月指出，今年第四季到 2020 年第一季新款 iPad pro 將投入量產。

由於自 2015 年以來，每年蘋果都會推出至少一款新 iPad Pro，所以如果今年新款 iPad Pro 缺席，蘋果迷可能會有些失望，但 iPad 用戶不像 iPhone 用戶那樣年年換新機，可能因為 iPad pro 較貴且功能也具前瞻性，但另一方面，蘋果這款高階設備也必須具備最先進零件、功能，才能對得起價格，所以蘋果不會讓空窗期太久。

因此，下一款 iPad pro 可能要再等待 12-18 個月，但這是假設蘋果推出有重大改變的 iPad Pro。

新 iPad Pro 售價——769 歐元 / 799 美元

近年來 iPad pro 有一些大幅上漲，但部分理由認為這與匯率波動有關，或者與 2018 年 Pro 機種整批重新設計有關，因此等到下一波 iPad pro 發售，應該可以回到或接近先前幾代的價格。

2018 年 iPad pro 全系列價格

由於下一代預計不再有 64GB 儲存量的選擇，所以入門款將從 128GB 開始，價格對應到舊款的 64GB 級別。

iPad 設計變動

因為 2018 年的 iPad Pro 幾乎是全新設計，所以下一代應該不會太過激進，蘋果向來保守、設計睿智，經過 2018 採用縮小邊匡、移除主頁 Home 鍵後，新一代或未來幾代應該會保持大致相同的狀態。

規格和功能

《Macworld》預期今年出現 A13X 處理器，其速度又再溫和上升，接著 2020 年秋季推出 A14 晶片。

A13 晶片預計採用 7 奈米製程，到 2020 年時切換成 5 奈米製程，但也可能升級為台積電的 7 奈米製程 。

郭明錤預期，新款 iPad Pro 將首度採用高單價 LCP 軟板，以連接天線和主機板，以降低信號耗損，並改善聯網性能。

螢幕

過去三代，大的尺寸都維持一樣是 12.9 英吋，但小的尺寸卻慢慢往上升 (9.7"、10.5"、11")，是否意味著 11.8" 的 iPad Pro 就要來了？

《Macworld》分析師認為應該不會，蘋果的目標很明顯，大的維持不變，小的慢慢變大，兩者差異越來越最，最終統一尺寸，不必另外開模做不同尺寸的螢幕。

《Macworld》認為這一會蘋果應該不會實質變更設計，最有可能是重複 12.9"和 11" 的尺寸設計。

雖然不清楚後勢如何發展，但目前 OLED 面板仍相當昂貴，如果 12.9" 的 iPad 採用 OLED，恐怕不切實際，而且在 OLED 螢幕上也很難提供 120Hz，這也是 120Hz Razer Phone 2 配備 LCD 的原因。

5G

郭明錤今年 4 月報告最後一項看法就是蘋果正在開發具有 5G 功能的 iPad Pro，但想看到這款 iPad Pro，必須先等更受矚目的 5G iphone 推出。