台積電助攻週線收紅 台股總市值增1466億元 守住32兆

台股今 (19) 日由台積電領軍下帶量上漲，加權指數收在 10873.19 點，單週上漲 48 點週線順利收紅，成交量回升至 1225.67 億元，上市公司市值單週增加 1466.61 億元，總市值共 32.85 兆。

美國聯準會兩位擁有投票權的高階官員公開表態應以迅速行動支持美國經濟，讓市場對於美國降息預期進一步升溫，加上權值股台積電法說會釋出利多訊息，激勵台股今日翻紅扭轉本週頹勢。

觀察台股各大類股族群表現，主要以半導體指數上漲 2.41% 相對較為強勢，至於觀光類股單週跌幅 2.37%，表現相對疲弱。

在資金面部分，根據證交所統計，受惠於台積電釋出下半年樂觀展望訊息推升下，讓外資由賣轉買，買超金額共 81.59 億元，扭轉本周前四個交易淨賣超近 70 億元局面，資金轉為小幅淨買超。

對於美國本月可能降息，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，降息預期成為推升盤勢上漲動能，但美中貿易戰才是市場波動的主要來源，且對台股影響力遠高於降息，預期要聯準會鴿派，加上美中貿易戰和緩，資金行情才能有效支應股市走揚。

富蘭克林華美投信表示，台積電法說展望正向，加上聯準會決策高層發言偏鴿，引領台股加權指數量增上攻，但要注意的是，大盤仍處於 5 月修正套牢位置，且資金長時間習慣區間操作，指數攻上萬一將面臨壓力，但未來如基本面景氣復甦可望帶動架構偏多發展。