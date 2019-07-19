〈鈺太法說〉智慧電視需求看漲 MEMS麥克風晶片出貨可望增溫

微機電 (MEMS) 麥克風晶片廠鈺太 (6679-TW) 今 (19) 日舉行法說會，技術長葉菁華指出，隨著物聯網高速發展，作為 IoT 接口的智慧電視，需求將迎來爆發性成長期，鈺太也將因終端應用需求增加而受惠。

葉菁華表示，鈺太產品性價比高，在客戶降低成本策略下，公司產品在市場中相對具競爭力，而因應 IoT 發展，全球市場對 MEMS 麥克風晶片的需求只增不減，鈺太身為 MEMS 麥克風晶片廠，未來營運可望有可觀的成長。

從目前智慧家居應用來看，葉菁華說明，相較傳統音箱，廠商傾向於電視內部使用 MEMS 麥克風晶片，擁有 MEMS 麥克風晶片的智慧電視，除能聽見、甚至還能看見用戶需求，將為用戶帶來更大的互動性與便利性。

葉菁華認為，伴隨 4K 升級及 8K 的推廣，MEMS 麥克風晶片需求將進一步推升，儘管 8K 電視目前市佔率稍低，但他預測，2020 年東京奧運後，8K 技術將成為市場新寵兒。

除智慧電視興起外，TWS (真無線藍牙耳機) 產品市場迅速成長，也為鈺太營運增添動能，隨著用戶接受度提高，用於耳機的 MEMS 麥克風晶片出貨也將持續成長。

NB 方面，英特爾 (Intel) 處理器缺貨狀況下半年可望紓解，有望增加鈺太第 3 季在 NB 端 MEMS 麥克風的出貨量。