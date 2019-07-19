中華車年底電動機車充電站將破百座 2020年估達250座

中華車 (2204-TW) 今 (19) 日正式發表電動二輪戰略車款 eMoving iE125，扣掉最高補助後 4 萬元有找，主打國內電動兩輪性能最強的產品，同時，中華車也宣布，將與肯德基、家樂福和中華三菱經銷商包括順益汽車、匯豐汽車等，合作建置「快速充電站」和「超級充電站」，合計今年底充電站可達 108 座，至 2020 年達 250 座以上，全力展開電動機車版圖。

據監理站領牌統計，去年全台電動機車領牌數 8.24 萬台，其中，中華車領牌數 1.15 萬台，年增約 7.7%，市占率近 14%，在 eMoving iE125 上市後，中華車目標，今年電動機車銷量成長 20%。

中華車總經理陳昭文說明，iE125 是 125cc 等級的電動機車，共提供 3 種車型，對於消費者最關心的價格，以桃園淘汰二行程機車為例，精緻型扣除購車金和各項補助後，僅需花費 39800 元。

而為因應車主不同的充電需求，iE125 將充電分為三種類型，家用充電約 160 分鐘可充滿 50% 的電力；快速充電站約 30 分鐘可充滿 50% 的電力；超級充電站則供臨時路途中繼充電，約 10 分鐘可充滿 50% 的電力，並達到 78 公里的續航效率；在滿電情況下，iE125 最大行駛里程可達 155km。

另一方面，由於桃園市政府長期以來對電動機車購車補助、公務機車電動化比例，以及充電插座建置數量皆是各縣市最高，中華車此次也宣布捐贈桃園市政府 5 座超級充電站。

eMoving iE125 共提供三種車型，售價 (不含電池) 分別為精緻型 73800 元，豪華型 79800 元，旗艦型 85800 元，主打 0-50km/h 直線加速僅需 3.9 秒，與強打高性能的電動車品牌 gogoro 正面對決。