能源盤後—反應美股疲弱、供應增加 原油走勢逆轉收一個月低點

週四 (18 日) 交易，原油期貨早盤因中東緊張局勢加劇而上漲，但隨後轉為大幅下跌，使 WTI 原油和 Brent 原油均收在一個月低點。

太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 表示，早盤漲勢逆轉，「是對美股疲弱和墨西哥灣地區產量預計上升這兩點做出反應。」墨西哥灣地區經過颶風巴里造成生產中斷後，運作已逐漸上線。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 則認為今日走勢轉跌歸因「技術性拋售」，因為 WTI 原油價格漲勢上衝失敗而反彈，導致跌破 57 美元，觸發了止損。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.48 美元或 2.6%，收每桶 55.30 美元，為最前月契約自 6 月 19 日以降最低收盤價。週三跌幅 1.5%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.73 美元或 2.7%，收每桶 61.93 美元，為最前月契約自 6 月 19 日以降最低收盤價。週三跌幅 1.1%。

中東局勢

外媒報導，伊朗革命軍宣布繳獲一艘外國油輪，聲稱該油輪週日在波斯灣拉赫拉克島 (Larak) 附近走私 100 萬升燃料。這樁衝突發生在近期美伊官員間的言論有所緩和之際，引領原油早盤走勢。

一些分析師認為近期美伊關係緊繃，一觸即發的局勢為能源價格提供了支撐力。

Vanguard Markets 管理夥伴 Stephen Innes 表示，「美伊談判能有多少進展，市場仍高度質疑，畢竟幾週前美國政府內部的鷹派才呼籲投擲炸彈，一些交易者認為以目前的油價來說，中東風險溢價太便宜。」

供應狀況

根據安全和環境執法局，截至週四墨西哥灣石油產量中斷比例已下降至 19%，較週二近 58% 生產中斷的比例明顯下降。

俄羅斯原油產量增加的消息也壓低了價格。《Sevens Report 》聯合編輯 Tyler Richey 稱，俄羅斯石油部長 Alexander Novak 表示，上個月因油管出口質量控制的問題，使產量降至多年來低位，但現在「生產已經恢復。」

根據 EIA 報告，上週 (7/12 止) 天然氣庫存增加 620 億立方英呎，略低於 S&P Global Platts 調查的分析師預期 (增加 650 億立方英呎)。

其他能源商品