【華冠投顧】領頭羊台積電大漲，帶動台股再創新高!

台股今日在領頭羊台積電 (2330) 上漲帶動下，再創下 10919 新波段高點，而後震盪走低，漲幅收斂，終場上漲 73 點，收 10873 點，成交量 1229 億元，日線留上引線! 周線漲 48 點，連 2 紅。

本周三台指期結算後，昨日周四外資期貨市場壓低買進 6046 口多單，今日盤勢在美股費城半導體科技股彈升及台積電 ADR 大漲 3.75% 下，帶領台股帶量向上突破 10843 與 10861 點壓力，並漲過前波 10914 高點，再創新高。接下來… 大盤漲勢看支撐，支撐看今日多方跳空 10861 低點，不回補不會壞，與昨日 10799 低點，沒跌破沒轉弱，大家大可設停損點做多，順勢而為。

盤面昇陽半 (8028)，科嘉 KY(5215)，超眾(6230)，精元(2387) 以及鮮活 KY(1256)以及立積 (4968) 等飆漲的股票就不再推薦，而低基期股票: 世紀鋼 (9958)，大綜(3147)，精材(3374)，宜特(3289)，矽統(2363)，富喬(1815)，華電網(6163)，合晶(6182)，玉晶光(3406) 等新冒出頭，大家可留意。

世紀鋼 (9958):

1. 風電事業將於 8 月開始出貨，首波為沃旭能源的 81 支 Pin Pile 訂單，預計在 2021 年完成交貨，今年有機會挹注 6 億以上的營收。

2. 訂單總金額約 26 億元，之後還有 CIP 簽訂的 165 億元訂單，明年 4 月開始出貨，將帶動營運成長，其後還有達德、台電、中能及 NPI 訂單洽談，訂單量將持續增加。

3. 外資與投信連續大買

4. 打底近半年，W 底成型，站上所有均線之上。

分析師 林驛銘

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