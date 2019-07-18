金融風險可控？IIF：中國Q1債務占GDP比重逾300%

國際金融協會 (IIF) 最新全球債務監察報告顯示，2019 年首季，中國總債務占其國內生產毛額 (GDP) 比重，超過 300%，在全球總債務中的比重，達 15%。

IIF 全球債務監察報告指出，今年第 1 季，中國企業、家庭和政府的債務總額，其占比已增至 GDP 的 303%，2018 年同期則為 297%。

報告稱，雖然北京當局努力抑制影子銀行放貸 (尤其是對中小企業)，使非金融企業債務有所減少，但其他領域的淨借款，已使中國總債務超過 40 兆美元，約占全球總債務的 15%。

受貿易戰、老齡化社會等因素影響，中國經濟成長趨緩，為因應此情形，中國官方持續鼓勵金融機構，向私營部門提供信貸，並鼓勵消費，導致債務增加。

為維持經濟穩定成長，中國官方也增加地方政府發行債券的規模，並藉由貨幣寬鬆政策，促進房市買氣，且允許企業大規模發債融資；中國官員則一再強調，債務風險整體可控。

中國國家統計局本週一發布最新數據，受貿易戰和內需趨緩影響，第 2 季 GDP 年增 6.2%，雖符合預期，但較首季下滑 0.2 個百分點，創 27 年來單季最差表現。

對此，美國總統川普宣稱，美國對中國加徵關稅，導致許多企業離開中國，移往不受關稅影響的國家，「這就是中國想和我們達成協議的原因」。