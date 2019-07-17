流動性緊俏 中國人行再放水1600億人民幣

中國人行今 (17 日) 指出為因應繳稅，及政府債券發行等資金需求，今日展開人民幣 1000 億元逆回購操作。由於今日無逆回購到期，因此中國人行淨釋放人民幣 1000 億元資金。

這是昨 (16 日) 中國人行重啟逆回購操作以來，兩日來共向市場釋出人民幣 2600 億元短期活水。而本週一 (15 日)，中國人行還進行人民幣 2000 億元 MLF 操作，再加上定向降準，目前為止本週中國人行向市場釋出人民幣 5600 億元短期與長期流動性。

受到資金偏緊俏的影響，昨 (16 日) 上海銀行間同業拆款利率 (Shibor) 全線上漲，其中，隔夜 Shibor 報 2.725%，上漲 10.75 個基點；7 天 Shibor 報 2.7240%，上漲 5.5 個基點；3 個月 Shibor 報 2.6090%，上漲 0.9 個基點。

(資料來源: wind)Shibor 各天期利率變化

此外，今日開盤，截至上午 9:50 止，DR001、DR007 利率同樣延續近期上漲趨勢，分別上揚 20BP、18BP，達 3%、2.9%。

對於下半年資金面情況，從到期資金和稅期來看，7 月～9 月是 MLF 的到期高峰期，根據東吳證券的資料顯示，7 月份共有人民幣 6905 億元 MLF 到期、8 月則有人民幣 5320 億元 MLF 到期、9 月有人民幣 4415 億元 MLF 到期。到期量均處於今年相對高檔，特別以 7 月份最多。

東吳證券認為，中國人行若在 7 月份進行一次降准，既可以達到補充資金的效果，同時也可以顯示中國人行下半年貨幣政策的方向，做到傳遞調控訊號的效果。而 7 月也是下半年的繳稅大月，此時進行降准是比較合適的時機。

從過去歷史來看，7 月是傳統稅收大月，需繳納的稅種包括增值稅、消費稅、企業所得稅、個人所得稅和資源稅。2017 年及 2018 年的 7 月，中國財政存款淨增加量分別達到人民幣 1.16 兆元和人民幣 9345 億元。對於今年 7 月，市場預估繳稅稅期對流動性影響約為人民幣 1.31 兆元。