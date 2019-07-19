憂中國車市有雜音 東陽填息行情逆風行

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (19) 日進行除息交易，早盤一度填息近 30%，不過，盤中股價紅翻黑，主要是因市場憂心中國車市疲軟，恐持續衝擊汽車組件廠的下半年表現，不過，法人指出，中國經銷商庫存消耗已告一段落，在政策推動和國六車型陸續推出後，下半年中國車市可望恢復小幅成長，並帶動組件廠回穩。

東陽除息參考價 46 元，每股配發現金股利 1.7 元，早盤以 46.45 元開出後，一度漲上 46.5 元，填息近 30%，但盤中股價轉為小跌約 0.2%。

東陽集團總裁吳永祥表示，AM 事業以台灣為發展基地，供應全球市場，並正持續優化自動化產線、新產品模具開發，看好營運會越來越好。

而在中國的 OEM 事業，因轉投資各廠包括一汽富維東陽青島廠、天津廠去年已順利量產，今年可貢獻獲利。

同時，吳永祥強調，新能源車關鍵部品塑件商機大，已持續投入輕量化技術的發展，目前輕量化產品合已有近 170 件，有助未來切入電動車廠供應鏈。

法人指出，中國車市批發端 6 月數據仍衰退 7.9%，累計上半年衰退 14%，使市場對於中國車市的表現仍有疑慮，不過，進入下半年後，經銷商庫存消耗已告一段落，加上政府政策推動、去年基期偏低等，可望回復正成長。

法人認為，隨著中國車市緩步富書，與合資品牌車商較有密切合作關係的零組件廠，如東陽、英利 - KY(2239-TW) 和廣華 - KY(1338-TW) 等相對有表現機會。