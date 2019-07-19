Q3展望優預期 台積電股價跳空開高 創除息來新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (18) 日召開法說，釋出下半年營運展望，營運將逐季升溫，第 3 季營收財測也優於市場預期，雖未釋出對全年目標的最新展望，但市場看好全年營運將持穩，周四美股 ADR 漲逾 3 % 走強後，今 (19) 日股價跳空開高，一度上漲逾 2.7%，站上 261 元，創除息以來新高，單日市值增加 1815 億元，攀升至 6.77 兆元。

台積電第 3 季受惠步入智慧型手機需求旺季，加上 5G 基礎建設需求加溫及高速運算晶片動能挹注下，預期第 4 季營收將持續成長，下半年也會優於上半年。從應用別來看，第 3 季各平台營收都較第 2 季成長，第 4 季手機與高速運算營收將持穩向上，其餘產品進入修正。

台積電預估，第 3 季營收可達 91-92 億美元，季增 18%，優於市場預期，雙率也可望續走揚，毛利率上看高標 48%。

展望下半年，台積電總裁魏哲家表示，下半年景氣仍有不確定性，尤其是美中與日韓貿易戰開打，但 5G 基礎建設需求相當強勁，預期包含智慧型手機、網通與高速運算相關需求持穩向上，而第 3 季隨著客戶拉貨回溫，庫存水位也將在本季持續下降，回到正常水位。

就全年而言，台積電預期，半導體產業 (不含記憶體) 估產值年減 3%，晶圓代工產值估年減 1%，台積電表現將優產業平均，雖然對全年目標並未釋出最新看法，但法人仍看好全年營收可望力拚持平。

資本支出方面，受到 5G 需求帶動，台積電今年資本支出金額也將上調，優於原先預估的 100-110 億美元區間高標，但確切數字得待下季法說對外公布。