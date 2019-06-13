美國5月進口物價下降0.3% 關稅戰 促使中國商品降價

美國 5 月進口商品成本下降，反應大多外國製造商品價格下跌，包括遭到加徵關稅的中國商品。

政府週四公布，5 月進口物價下降 0.3%。扣除能源，5 月進口物價亦下降 0.3%。

5 月進口物價較去年同期下降 1.5%，與 1 月相同，創 2016 年秋季以來最大降幅。相形之下，一年前進口物價年率上升 4.5%。

進口物價下降，有助壓低美國的物價壓力。美國通貨膨脹接近 2%，少有變動。

5 月能源進口價格下降 1%，一反今年前四個月的大幅上揚走勢。

美國 5 月出口物價亦下降，較去年同期下降近 1%。

美國進出口物價下降，係因全球經濟減緩壓抑了需求。美元走強亦影響了美國出口。

中美貿易戰持續，亦造成了衝擊。進口物價指數並不包含關稅，自中國進口商品價格下降，可能是中國供應商降價，以維持市占率。

扣除關稅後，自中國進口商品價格較去年同期下降 1.4%。

此外，中國人民幣兌美元下跌，亦使得自中國進口商品變得較為便宜。

美國出口至中國的商品價格亦下降，且降幅更大。5 月下降 1.4%，較去年同期下降 4.3%。

美國農民受傷慘重，尤其黃豆農民。美國 5 月農產品出口價格較去年同期下降 5.3%，創三年來最大降幅。