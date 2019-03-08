加入投資組合 何種貴金屬較適合？ 是白銀 不再是黃金

擔憂，足以推升貴金屬價格。2008 年，雷曼銀行倒閉一週後，黃金與白銀各大漲了 15%。三年後，歐洲政府債務危機高漲，義大利，愛爾蘭與希臘的信譽宛如垃圾債券，白銀價格因而大漲逾三倍，黃金亦上漲 250%。

今日，金融危機的擔憂消退，黃金與白銀價格也因而回檔。黃金目前每盎司約報 1300 美元，白銀則接近 15 美元。現在是否是逢低進場時機？答案是肯定的，尤其是白銀。

今日美國經濟並未見有通貨膨脹擔憂。然而在大衰退之後，當聯準會 (Fed) 推出量化寬鬆計畫(QE)，以振興經濟時，許多分析師擔憂通貨膨脹將會竄升。

2009 年，美國失業率上升到了 10%，Fed 大舉挹注資金，史無前例地買進大量長期政府債券與抵押貸款證券，將短期利率壓低到了零。根據基本經濟分析，太多資金追逐太少商品，將會引發通貨膨脹。然而，過去九年却顛覆了此一觀點。

現在，美國失業率低於 4%，通貨膨脹依舊偏低。購買貴金屬，為通貨膨脹避險，似乎愚不可及。

然而，沒有人知道下一波的金融動盪何時來襲。動盪的源頭可能是 ，某一家大型公司債務違約，而目前許多公司確實債務沉重。也可能是因通貨膨脹突然竄升。下一波金融危機何時爆發，一如地震般難以預料。

貴金屬有如保險。投資人於災難來襲之前，付出保費，以獲取保障。少量投資白銀與黃金 -- 低於投資組合的 5%，亦有相同功效。投資人應在保費較低時，買進保險，取得保障。

黃金與白銀都是規避難以預料風險的最好投資。白銀又略勝一籌，因為白銀價格較低，當災難來襲時，漲勢也較黃金為快。

目前，要逢低進場，白銀遠優於黃金。白銀自 2011 年高點已大跌逾 65%，黃金僅下跌了約 30%。今日為投資組合購買保險，價格可謂低廉。如果投資人持有白銀，建議續抱。如果沒有，建議買進。