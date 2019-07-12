籲英國歸還油輪 伊朗：小心危險遊戲帶來的後果

英國皇家海軍在直布羅陀扣押了 1 艘伊朗油輪，引發伊朗不滿，伊朗外交部發言人 Abbas Mousavi 今 (12) 日示警，要求英國歸還油輪，否則就得小心這場「危險遊戲」可能造成的後果。

英國海軍扣押伊朗油輪的原因在於，該油輪試圖向敘利亞運送石油，違反了歐盟和美國的制裁；不過，伊朗方面宣稱，該油輪處於國際水域，並非前往敘利亞。

對於伊朗油輪遭扣押一事，美國國家安全顧問波頓 (John Bolton) 認為，這是「非常好的消息」，美國及其盟國，會繼續阻止伊朗、敘利亞等國，藉由非法貿易獲利。

路透社引述伊朗媒體報導，稱 Abbas Mousavi 呼籲英國軍方歸還油輪，並警告英國，小心這場「危險遊戲」可能造成的後果。

Mousavi 強調，英國之所以扣押伊朗油輪，是因為面臨來自美國的壓力，「這種非法行徑，恐加劇波斯灣的緊張情勢。」

為報復油輪遭英國海軍扣押一事，5 艘伊朗伊斯蘭革命衛隊的武裝船隻，日前試圖在波斯灣劫持 1 艘英國油輪，但被英國海軍巡防艦驅離；然而，伊朗否認這項指控。

中東緊張情勢升溫、墨西哥灣面臨熱帶風暴威脅，加上美國原油庫存下滑，使國際油價走揚；台北時間週五下午 4 點 13 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.01 %，至每桶 67.19 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.81%，至每桶 60.69 美元。