美中貿易電話會議即將召開 美財長：華為並非談判關鍵點

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)表示，與中國的貿易磋商電話會議，將於今 (18) 日稍晚召開，若進展順利，可望安排面對面會晤；但他也提到，雙方仍有許多複雜問題待解，而華為「並非談判關鍵點」。

美國總統川普日前於內閣會議中重申，美中兩國要達成貿易協議，還有很長一段路要走，中國應依約增購美國農產品，他正在觀察北京當局是否會這麼做；他強調，若有必要，美國可另對價值 3250 億美元的中國輸美商品加稅。

自 20 國集團 (G20)「川習會」結束以來，美中兩國迄今仍未舉行貿易團隊的面對面會談；雖然川普聲稱，美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為，但截至目前為止，政府內部尚未就可向華為銷售的產品，取得共識。

梅努欽週四接受 CNBC 採訪時指出，他和貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) ，稍晚就會和中國貿易談判團隊，進行電話會議，若進展順利，可望安排面對面會談。

梅努欽說，仍有許多複雜問題待解，但華為「並非談判關鍵點」；至於關鍵點為何，他並未進一步說明。

梅努欽強調，美中雙方已經在貿易談判這條路上，走了很長一段距離，若能談成好協議，對美國企業、勞工來說，都有益處。

美國商務部長羅斯日前透露，在貿易談判中，包括竊取智慧財產權、結構性改革和產業補貼等議題，仍待解決；此外，若中國違反貿易協議規範，美國該如何執行懲罰，也是一大問題，「這會是一套漫長、複雜的程序。」