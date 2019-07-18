華固石牌案順銷9成 內湖「華固馥儷」住宅案緊接下月推案

華固建設 (2548-TW) 今年第一件住宅案北市石牌「華固翡儷」建案順銷，昨 (17) 日正式開工，總經理洪嘉昇今天指出，華固內湖潭美段潭美國小旁住宅案確定下 (8) 月推案，將設立基地外接待中心，可儘速動工，內湖案、石牌案可同步在 2022 年第 3 季完工交屋。

華固建設預估，今年下半年將推內湖潭美地段住宅案，預估總銷 60 億元，加上石牌「華固翡麗」建案總銷 48 億元，華固 2019 年住宅推案總銷金額合計達 108 億元，可望成為 2022 年的重要入帳來源。

華固建設今年春節後推出預售石牌住宅案「華固翡儷」，基地面積為 830 坪，可銷售坪數為 5200 坪，總銷售金額為 48 億元，可售戶數為 139 戶，洪嘉昇說，至昨日動工為止，「華固翡儷」案已銷售 9 成；內湖潭美段潭美國小旁住宅案將在 8 月推案，案名為「華固馥儷」，基地面積 1654 坪，推案可銷售面積達 6900 坪，預估總銷金額為 60 億元，是目前華固建設手中儲備推案中量體最大的個案。

洪嘉昇說，內湖「華固馥儷」將興建兩大棟地上 15 樓、地下 4 層的住宅大樓，總戶數為 190 戶，此預計推案與石牌的「華固翡儷」案，同樣由新聯陽代銷，預估每坪開價在 88-98 萬元。

華固建設 6 月營收為 20.95 億元，為 20 個月來單月新高，推升第 2 季單季營收 26.89 億元，也創 7 季新高；華固建設預估，今年將有高達至少 150 億元的新案入帳金額，華固上半年營收為 36.52 億元，年增率 67.49%。