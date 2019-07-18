傳日本財政部正研發「加密版 SWIFT 支付網絡」

根據外媒消息指出，為了打擊洗錢活動，日本財政部目前正在主導的一個「類似於 Swift」的加密貨幣支付網絡項目，該計劃已於 6 月被批准，並由國際防制洗錢組織（FATF）監督，將在數年內與聯合國內外的專家展開合作。如果新的系統得以啟用，不僅可以防止洗錢，還可以將加密資產在全球範圍內用作結算手段。

路透社：企業正利用算法分析加密貨幣趨勢

《路透社》日前報導，對沖基金和資產管理公司已轉向使用算法，以便從社交媒體上分析加密貨幣的觸發因素，也能藉此發現交易所之間的價格差異。這項算法也就是所謂的「情緒分析」，用於分析社交媒體的投資情緒，以確定消費者對某一公司或資產的看法，且已被應用於股票和外匯等傳統市場。但由於加密市場缺乏權威的信息來源、可靠的數據很少、以及市場存在大量個人投資者，因此在分析加密貨幣市場時，情緒分析可能會派上用場。

輔佐投資決策 Coinbase 推出用戶交易數據工具

Coinbase 7 月 17 宣布推出基於用戶交易行為所產生的數據工具，旨在允許用戶更深入了解行情、用戶情緒、並輔助其投資決策。據了解，第一個工具是「大戶交易行為」，即平台中持有該資產前 10% 的用戶中，在 24 時內買入和賣出的對比。第二個分析工具是「平均持有時間和熱度榜」，平均持有時間代表了平台中用戶持有該資產的平均時間，熱度榜就是指平台中持有幣種的人數排名。第三個分析工具是「價格相關性」，也就是任意兩個幣種價格漲跌幅的相關性高低。目前這些功能已上線 Coinbase 手機版和網頁版。

調查：2019 年區塊鏈產業投資預計減少 60%

據彭博社消息，金融科技研究局 CB Insights 日前釋出最新調查報告顯示，區塊鏈產業的企業 2018 年共獲得 41 億美元融資，而 2019 年初迄今為止，區塊鏈產業的企業共透過 227 項投資交易獲得了 7.84 億美元融資。如果按照目前趨勢預估，直到今年 12 月，這個數字將達到 16 億美元，意味著區塊鏈產業所獲得的年度投資額將下降 60%。數據進一步顯示，截至 2019 年 7 月的五年間，40％ 的區塊鏈投資集中在美國，中國則以 15% 排名次之。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 7 月 18 日重點： 傳日本正研發「加密版 SWIFT 支付網絡」 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』