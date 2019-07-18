「失誤增發」爭議未平Tether「自打臉」在第 5 條鏈上部署 USDT

穩定幣運營商 Tether 在官網上發表公告指出，續以太坊、波場（TRON）、Omni 和 EOS 之後，將在 Algorand 區塊鏈上部署 USDT。

官方表示，通過在 Algorand 上部署 USDT，Tether 這一措施將推動區塊鏈生態系統的潛力，利用點對點價值交換來形成真正的無邊界經濟。

Tether 首席技術官 Paolo Ardoino 在聲明中寫道，「擴展到 Algorand 生態系統是我們進一步為區塊鏈互操作性和協作做出貢獻的絕佳機會。」

另一方面，Algorand 表示，USDT 這類由法幣抵押的穩定貨幣，無疑是為散戶和機構參與者實現了一個「進入區塊鏈世界」的通道，而相對的，Algorand 平台則可藉由「能與大型支付金融網絡相媲美」的交易吞吐量，來為穩定幣產品提供應用以及開發的絕佳機會。

然而，值得注意的是，Tether 週末才因誤置小數點而意外增發了 50 億枚 USDT 。即便當時已第一時間緊急銷毀掉 45 億枚代幣，但卻也證實了「Tether 隨意增發」這個流傳多時的說法。

不過，更令人匪夷所思的是，Ardoino 事後在回應「失誤原因」時的解釋是：USDT 同時在 Omni、以太坊、Tron 和 EOS 上發行穩定幣，因此需要在不同的區塊鏈上運行各種工具鏈，可想而知「問題時有發生」。

如今事隔不到一週，Tether 便宣布將在第 5 個區塊鏈上發行 USDT，反復無常的態度不僅讓業者搖頭，更像一場鬧劇。

除此之外，紐約司法部長辦公室與 Bitfinex、Tether 之間的隔空罵戰糾纏多時，本月初再取得突破性進展。區塊客報導，紐約司法部對兩家關係企業的母公司 iFinex 提出指控，指對方在「明確禁令且無牌照」的情況下，仍與紐約用戶進行交易，因此應歸屬於紐約司法部的管轄範圍內，進而容許紐約司法部就「Bitfinex 涉嫌私自挪用 Tether 資金」一案繼續進行調查。

針對此案，Tether 必須在來臨的 7 月 22 日作出正式回應，而後將在 7 月 29 日舉行聽證會。

這篇文章 「失誤增發」爭議未平 Tether「自打臉」在第 5 條鏈上部署 USDT 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』