未來十年全球無人機市場預期將達到140億美元以上

根據航空航天分析公司 Teal Group 在週三 (17 日) 公佈的一項研究顯示，未來全球非軍用無人機市場預期將由中國製造商主導，並且市場銷售額預計將在未來十年內增加兩倍。

研究報告中顯示，受惠於美國聯邦航空管理局 (FAA) 逐步開放美國領空，並增加商業產業中的使用，今年非軍用無人機市場估計為 49 億美元，並預期將在十年內再增加兩倍至 143 億美元。

此外，Teal Group 的分析師 Phil Finnegan 表示，若按數量計算，中國製造商將供應全球四分之三的商用和消費者市場。

不過，同時也有越來越多美國公司擔心安全問題，認為北京政府很可能會通過中國無人機來收集的敏感數據和影像。在今年 5 月份，美國國土安全部就曾警告美國公司，中國無人機公司的數據收集存在風險。

美國陸軍在 2017 年便停止使用 DJI 無人機。美參議院的「國防授權法」中也納入了禁止國防部門使用中國無人機的條款。而一家專門向各執法機構銷售無人機軟體的公司 Cape 也在週三 (17 日) 表示將與 DJI 和其他中國無人機製造商「停止整合」。

對此，中國無人機製造商大疆 (DJI) 則表示，美方所稱的安全問題是「虛假」的。該公司發言人 Michael Oldenburg 在接受電話採訪時表示，DJI 客戶可以「全面且完整」地控制他們的數據。

無人機的主要市場領域是用在工業檢測，其中包括建築、能源和採礦等產業。這些產業使用無人機來測量站點和傳輸線等工作。再來就是農業上的應用，像是通過無人來位農作物噴灑農藥和或是進行農田分析。