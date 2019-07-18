5G PCB潛力股要發動了

【撰文／蔡明彰】

台股進入半年報發布期，持續到 8 月中旬都是股價漲跌反應財報。不過要注意二件事，半年報數據要跟股價高低基期放在一起來看，數據雖高於預期但本益比已太高，這種半年報亮麗股票反而是賣點。反之，財報平凡但價位太低，說不定利空出盡而上漲。

大立光 H2 有疑慮

其次，影響股價最重要是未來，下半年產業前景比上半年財報更需要關注。股王大立光 (3008) 是最好的例子，Q2 EPS 48.84 元高於市場估計的 46 元，毛利率 69.6％快衝上 70％，H1 EPS 86.51 元較去年同期 70.97 元年增 20％。仔細觀察大立光法說會前 10 個交易日從 3700 元漲到發布優於預期的半年報當天高點 4425 元，上漲 725 元或漲幅 20％，我判斷提早知悉的人進場出手，但利多公布股價短線滿足卻調節。這種高價股必定以法人、中實戶動向為依歸，外資去年總計賣超大立光 4841 張，但股價大跌 30％。因為 2017 年 EPS 193 元是大立光的營運高峰，外資那年買超 543 張，股價全年上漲 6％，更於 IPhone 新機發表前的 8 月創下 6075 元歷史新高天價，完全是外資的傑作。但記住外資的成本很低，來到 6000 元就站在賣方，造成 2018 年那年的巨大獲利了結。外資沒看錯，去年 IPhone 新機售價太貴銷售不好，大立光 EPS 降至 189 元，或許散戶會覺得不會太嚴重，EPS 只是年衰退 2％而已，何必大驚小怪！可是外資不這麼想，大立光的股 價基期偏高，所以大舉賣超去年股價重挫 20％。至於大家最關心的今年股價走勢，為何外資持續站在賣方但大立光股價上漲呢？最主要原因去年底收盤 3215 元的股價基期太低，以今年預估 EPS 200 元以上計算的本益比 16 倍，落在進 5 年歷史本益比 15~20 倍區間的下限，所以外資態度偏空股價卻不跌反漲。這個情況要依據下半年 IPhone 新機銷售數字而定，原則上今年 IPhone 最大亮點是三鏡頭，加了一顆超廣角鏡頭，大立光及玉晶光 (3406) 都是蘋果認證通過的供應商，於 9 月新機發表前仍有利多題材。但實際銷售數字出爐後狀況將有重大改變，估計今年新 IPhone 銷量低於 7500 萬支，全年估 1.9 億支較去年減退 1 成，大立光屆時股價基期墊高後看跌。以歷史本益比區間的上限 22 倍計算，4400 元以上不要追高。

所以我們現階段要挑選布局的潛力股，既要下半年展望好，又要股價的基期仍低，滿足這二大條件才是 8 月中旬前公告上半年財報的表現明星。

旺宏、群聯機會財

近來日韓貿易戰日本管制 3 大電子業關鍵材料輸往韓國，全球記憶體霸主三星緊急赴日交涉，協調供應原料的日廠從日本以外區域供應料源，據悉在三星副會長李在鎔的積極奔走下，三星取得的關鍵原料不會從日本公司出口， 因為這部分受到東京政府的監管。因而對受惠日韓貿易戰轉單利益的記憶體南亞科 (2408)、旺宏(237)、華邦(2344) 等不要短線再追高。同時李在鎔下令內部啟動緊急應變計畫，將庫存耗材優於用於獲利主力的 DRAM 生產，縮減目前缺乏獲利動能的快閃記憶體 NAND FLASH 投片，減產幅度逾 2 成，等於全球 NAND 將減 6~8％，加上東芝 NAND 工廠上月受地震影響產能估 3％，合計 7 月全球 NAND 產能減少 1 成。又美光也宣布本季減產 5 成 NAND 晶片，NAND 晶片恐出現缺貨，價格也將結束 2 年的跌勢。

股價會說話，預期 FED 7 月底將降息美股三大指數都改寫歷史新高，但市值最大的蘋果尚未突破歷史天價 231 美元，現在大約 200 元初頭，這強烈暗示今年秋天 IPhone 新機銷售不看好。美光雖也沒有突破刷新天價，但從 6 月低點 32 美元迄今反彈 4 成力道比蘋果強勁，顯然市場看好 NAND FLASH 後市。另外一家 NAND 生產廠威騰 (WDC) 也從 6 月低點 35 美元以來反彈 57％。

而台廠與 NAND 相關大的旺宏、群聯 (8299) 不遑多讓，旺宏從本波低點 19.7 元以來已上漲逾 4 成，群聯從低點 257 元以來上漲逾 3 成，若論上半年財報，旺宏 Q1 EPS 僅 0.08 元免於虧損，Q2 估 0.2 元，估 H1 0.3 元，下半年 NAND 報價看漲全年仍低於 1 元，30 元目標價或可看到但肯定不是買點。群聯 Q1 EPS 4.47 元，估 Q2 跳升至 6 元以上，H1 賺一個股本，下半年更旺全年估 24 元，以現在價位計算的本益比才 14 倍。

群聯曾在 NAND 報價最高的 2017 年 7 月締造天價 450 元，以那年 EPS 29 元計算的最高本益比 16 倍。

同樣用 16 倍本益比估算，這波目標價可上看 384 元。

來源：《萬寶週刊》 1342 期

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