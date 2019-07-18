美股狂牛 台股追不追？

【撰文／朱成志】

上周分析美股走勢強勁，近日道瓊連續創歷史新高到 27398 點，S&P500 這五年來從 2000 點漲到突破 3000 點大關，也連創歷史新高，Nasdaq 也創歷史新高到 8264 點，美股是全球最強的多頭，今年投資在美國股票型基金或美國高收益債基金，都應該有不錯的豐盛成果，台股比不上美股的漲幅，7 月外資還小賣超，但 Q3 景氣旺季也來了，指數驚驚漲也逼近 11000 點。

台股只有內資回流 缺少熱錢加溫

FED 降息引發市場多空論戰，這會不會是最後的榮景？這一次的多頭時間太長，美國從 2008 年金融大海嘯之後，柏南克推出的 QE，讓美股走十年大多頭，從 2009 年一直旺到現在，成為全球多頭的領頭羊，台股這幾年也相當不錯，目前所處位置又逼近「萬一」大關，FED 主席鮑爾偏鴿，降息前，台幣強升進入 31 大關，我覺得 30 可能性不高，外資 7 月到 17 日仍小賣超 128 億，會有大量海外的熱錢來台嗎？看起來不像，因為 7/17 外資的台指期多單累計才 3.2 萬口，這是今年 1 月初 9500 點的水準。

台股維持在高檔二年多，指數「萬一點」很敏感，內資可能以 OTC 中小型股為主，外資 7 月到 17 日在 OTC 也小買超 14 億做多。今年 Q2 上市櫃統計市場大戶及實戶比 Q1 多 2255 人，在連減三季之後，首度止跌代表人氣回流，內資比外資積極；但 6 月上市櫃營收合計 2.7 兆，月減 2.07％，年減 2.95％，台塑四寶及壽險金控拖累總體，營收數字平平，當然下半年 Q3 有旺季效應。

這一波虛擬貨幣漲跌也非常兇悍，因為臉書 Facebook 要推出數位貨幣 Libra，比特幣已經衝到 7/10 最高點 13826 美元，但是 FED 主席鮑爾表示「不能繼續推進」，因此也造成比特幣 7/17 跌到 9241 美元。2007 年那一次比特幣突破一萬美元大關後，18 天就飆到逼近二萬美元，這次不一樣，那時候挖礦股狂飆猛漲，但是之前我就分析過，這一次沒有挖礦熱潮，直到比特幣飆到 10000 美元以後，比特大陸才開始來台下急單，對創意 (3443)、台積電(2330) 有助益，不過並不大，全世界現在的主流風不在虛擬貨幣了，撼訊(6150)7/11 飆到今年高點 90.2 元，7/15 就一度跌到 73.6 元，上下震幅極大，不宜介入。

美中貿易戰暫緩 華為供應鏈反攻

貿易戰打到華為，川普希望減緩中國在 5G 的領先，但是又壓不垮華為，只好在 G20「暫緩」，商務部將在不威脅國家安全的前提下發放許可證」，我在 1335 期「社長論劍」曾分析，美國 1980 年代也曾針對日本的半導體產業，把日本整的一蹶不振，進入「失落的二十年」。《美國陷阱》一書詳述了法國能源企業阿爾斯通是如何被美國打壓，最終法國失去了重要的工業資產。

川普想學雷根， 當年 1985 廣場協議逼日圓升值， 就弄垮日本經濟，美元也成為川普考慮的武器，但中國不是日本，川普不可能事事都順利。

民主黨內三位人氣高的參選人支持度都領先川普，前副總統拜登更大贏近 10％，川普支持度陷危機，貿易戰也未讓在中國的美商大量回流，傳出川普考慮開除商務部長羅斯，原本二人的「黑白臉」也變成「撕破臉」，美國傳出 2 周內「鬆綁華為」，美財長 7/15 表示本周先電話磋商中方再赴北京，風向變了。有利華為供應鏈大復活，之前 1334 期週刊附表，如今再附列如下，其中只有京元電 (2449)、立積(4968)、尚立(3360) 三檔 6 月營收創新高，相信華為鬆綁後，Q3 營收接下來會好很多。

華為並不滿足於美國的「善意」，董事長梁華強硬表示，華為應該徹底從「實體清單」除名，美國半導體廠商近期正努力遊說川普政府。2018 年華為手機出貨量為 2.06 億支，2 月時華為消費者業務 CEO 余承東曾表態，今年華為手機出貨量預估在 2.5 億支，與三星爭取全球第一。華為嚐過美國禁令的苦頭後，將逐漸降低美供應商的比重，台廠聯詠 (3034) 有望因此從美商新思科技手中接過更多觸控面板驅動 IC 訂單，外資 7 月大賣聯詠 2.8 萬多張，但股價反而由 149.5 元一度反彈到 190 元，一旦外資翻多就是大行情。

來源：《萬寶週刊》 1342 期

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