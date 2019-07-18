〈銀行攻特色分行〉職棒金控大戰 從球場戰到棒球主題分行 業績大提升

中華職棒球季比賽如火如荼開戰，四隊中以富邦金 (2881-TW) 旗下的富邦悍將和中信金 (2892-TW) 旗下中信兄弟的金控大戰最受矚目，其實金控大戰的戰線除了球場，兩隊棒球主題分行的金融服務也趁著球季打得火熱，業績大幅拉升。

富邦金在 2017 年接下職棒隊伍富邦悍將後，認養新莊棒球場主場 10 年，去年在新莊推出職棒主題銀行，以往各銀行著重金融產品競爭，近年特色分行行銷漸成趨勢，北富銀新莊悍將主題分行 2018 年 3 月亮相迄今，已針對在地客戶的需求，量身規劃多場社區投資理財、花藝教學、養生健康等講座，並邀請客戶至新莊棒球場貴賓室看球賽，深獲客戶好評，推升分行業務的成長。

根據統計，今年年初至 7 月上旬，新莊悍將分行的財富管理業務年成長 26%，新承作房貸年成長 21%，表現亮眼。

新莊悍將分行融合許多悍將球隊元素，包括在營業大廳高櫃等候區鋪設人造草皮，座椅交錯悍將隊徽、棒球圖騰，「悍」味十足；營業大廳一角還設「觀賽區」，配置 50 吋液晶電視、長板凳，讓球迷、客戶申辦金融業務之際，也能觀賞悍將球隊的精采賽事，理財及賽事資訊通通不漏接；地下一樓的「悍將主題區」有明星球員牆、計分板牆，可盡情與球員近距離合影，並隨時掌握球隊最新戰況。

獨到的設計吸引了許多悍將球迷朝聖，也為分行帶來新客戶，北富銀指出，以 2018 年的每月開戶數來看，職棒球季期間開戶數明顯增多，尤其 4 月開戶數增幅最可觀，月成長逾 70%，而今年也是職棒開打後，開戶數明顯增加。

北富銀新莊悍將主題分行特別規劃於中職下半年球季期間，凡富邦悍將三連勝或每逢週五，至分行辦理業務或拍照、打卡分享，就能抽幸運扭蛋。(圖：北富銀提供)

下半球季以來，富邦悍將前十戰打出 8 勝 2 敗，排名獨霸第一 (截至 7/17)，北富銀新莊悍將主題分行特別規劃活動為職棒加油，中職下半年球季期間，凡富邦悍將三連勝或每逢週五，分行都會有悍將專屬活動，至分行辦理業務或拍照、打卡分享，就能抽幸運扭蛋，人人有獎。

此外，銀行的特色行銷正夯，為與新莊棒球場、周邊商圈與社區鄰里攜手共創健康生活圈，北富銀新莊悍將主題分行 8/20 將舉辦運動主題日，免費做科技體適能檢測，檢測者可知道身體組成的分析、心肺與肌耐力強度，了解身體哪些部位需要加強運動減脂，促進健康。

中國信託銀行洲際分行爲中信首家數位化營運模式的棒球分行，中信兄弟球星曾陶鎔體驗指靜脈服務。(圖：中國信託銀行提供)

不只富邦悍將，中信銀行結合金融服務與棒球元素的主題分行「中國信託洲際分行」位於臺中 11 期重劃區，鄰近商圈發展持續成長中，包含大型連鎖商家、美食餐飲業進駐展店，加上周邊名校林立，文教商業生活機能完整，自 2017 年 7 月開業至今，每季來客數穩定成長約 10%，月開戶數平均 200 戶，由於在地客戶多為年輕新富客群，金融發展潛力高，往來客戶的平均資產都有 4 成以上成長，整體客戶往來資產成長更高達 7 成。

中信洲際分行因緊鄰著臺中洲際棒球場，藉著與中信兄弟的緊密合作，以金融理財專業為基礎，融入中信兄弟的棒球文化，包含「中信兄弟聯名卡」，可以優惠購買賽事門票回饋球迷，同時卡友亦可以優惠價格購買中信兄弟周邊商品；特定財富管理客戶還能享有專屬 VIP 包廂觀看球賽。

凡中信兄弟於洲際主場賽事期間，中國信託臺中地區所有分行均以穿著中信兄弟球衣替球員加油，希望分行的客戶及臺中在地街坊鄰居都能透過中信兄弟的黃衫力量，進而愛上棒球、走進球場。

此外，中信兄弟當家球星「恰恰」彭政閔於今年初宣佈球季結束後將高掛戰袍，9/25-9/29 為彭政閔引退週，9/29 今年球季最後⼀場例行賽事將為彭政閔引退賽，外界也在關切中信洲際分行是否會相應推出相關慶祝的優惠金融活動。