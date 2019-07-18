IMF：OECD企業所得稅率30年來近「腰斬」

俗諺有道：「人生中有兩件事無法逃避，一是死亡、一是繳稅。」但如果是大型跨國企業，那情況可能就不太一樣了。

國際貨幣基金會 (IMF) 在其官方部落格中分析，過去 30 年來，全球企業所得稅率愈來愈低。以 OECD 歐洲國家為例，企業稅率就從 1990 年接近 42% 一路下滑到如今近 23%。

(圖自：IMF)

這個議題主要可以從兩大角度來思考，而思考的結果，會發現推動國際企業租稅改革，是件十分緊要的事。

首先，制度寬鬆讓跨國企業得以避稅，再加上過去 30 年來企業稅率愈走愈低，不但影響各國政府稅收，也使稅務制度的公平性遭人非議。

其次，現今的稅務制度對低收入國家傷害很大。它們需要資金來推動國家經濟成長、減少貧窮，但企業稅率下降使得它們能用的資金有限。

(圖自: IMF)

低收入的發展中國家，比成熟國家、新興市場都更需要企業稅收入。但成熟國家施行已久的企業稅制，並未考慮到對發展中國家可能帶來的影響。

IMF 研究發現，企業將獲利移往低稅率地區，對一國 GDP 有著不小的影響。以非 OECD 國家為例，它們每年流失大約 2000 億美元的企業營收，約當於 1.3% GDP。

IMF 部落格呼籲，從基本面上重新發想國際稅法是當務之急，發展中國家的利益與特殊處境，更需要特別關注。這將需要各國齊心努力，往可持續、有效以及公平的方向來推動。

新的 IMF 研究，分析了 3 大關鍵議題的各種可行做法，涵蓋了更好地傳達獲利轉移和稅務競爭問題、克服法律面與體制面的改革障礙，以及確保對新興國家與發展中國家利益的完整認識。

現行的國際企業稅制可說是抱殘守缺，需要大刀闊斧做出改變。只有思考補強體制的缺漏之處，才能讓全球共惠共榮。