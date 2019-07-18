〈BDI飆5年半高〉慧洋年底前20艘船將換約 價格可望優於預期

近來波羅的海綜合指數 (BDI) 狂飆，最新報 2064 點，睽違 5 年半以來首見突破 2000 點關卡，除主要經營現貨船的裕民 (2606-TW) 是直接受惠者，一向以合約船為主要經營模式的慧洋 - KY(2637-TW)，後續也值得留意，據了解，慧洋年底前將有 20 艘船將換約，慧洋今 (18) 日透露，「有機會談到比預期好的價格」。

慧洋原先在第二季初時曾表示，因第一季散裝是況低迷，導致原先逾 50 艘船舶的總換約價格，由增加 13% 左右下修至增加 5.82%，不過，隨著第二季末來 BDI 大幅飆升，對於下半年將要換約的 20 艘船租金，相當有利，後續營收挹注可期。

慧洋指出，正要開始陸續談新船約，在 BDI 飆升的帶動下，的確有機會談到比預期好的價格。

除了既有船舶換約，慧洋上半年已交付 2 艘新船，下半年預計再交付 3 艘新船，均已簽訂租約，平均毛利率約 43.6%。

慧洋日前已公布上半年稅前盈餘 13.84 億元，年增幅達 95.53%，每股稅前盈餘 2.18 元，賺贏去年前 3 季稅後 EPS 1.83 元。

另外，慧洋規劃有 5 艘船有意售出，可挹注業外收益，在市況轉好下，慧洋認為，今年賣船計畫應可較去年僅賣出 3 艘還順利。

展望後市，慧洋規劃明年、後年將再分別交付 6 艘、7 艘新船，船隊數量維持在 130 艘，平均船齡在 6 年左右維持輕齡化競爭力。