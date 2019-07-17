〈BDI飆5年半高〉中航淡季不淡 Q4旺季將換約 獲利可望逐季增溫

研判散裝航運景氣主要指標波羅的海綜合指數 (BDI) ，最新報價飆上 2000 點之上，睽違 5 年半來首見，法人指出，散裝淡季不淡，隨著航商傳統旺季到來，可留意到中航 (2612-TW) 第四季預計將有 3-4 艘船舶將換約，後市獲利表現可望更樂觀。

近來 BDI 狂飆，主要是因海岬型和巴拿馬型船舶運價大漲，波羅的海海岬型指數 (BCI) 一周來漲近 19%，波羅的海巴拿馬指數 (BPI) 周漲也達 18%；一個月來 BCI 已飆升 120%、BPI 則飆漲 81%，推升 BDI 綜合指數一個月漲幅高達 85.35%，最新報 2011 點，是 2014 年 1 月 4 日來首見突破 2000 點關卡。

儘管海岬型現貨船市場價格波動一向劇烈，不過，法人認為，中航由於船舶多採取 1-1.5 年合約經營，獲利可望持穩上揚。

中航去年稅後純益 5.14 億元，每股純益 2.6 元創 7 年高點，第一季稅後純益 1.25 億元，年增 75%，儘管第二季船舶新約租金下滑，但第二季合併營收仍維持較去年同期成長 0.66%，為連續 7 季正成長；累計上半年合併營收已成長 6.54%。

中航預計，第四季將有 3-4 艘船舶將換約，在目前市況大好的態勢下，法人看好換約後租金調漲空間可期，也將使第三季末開始的傳統旺季更旺。

從供需結構來看，中航認為，雖今年整體市場新船下水仍不少，不過，老舊大型礦砂船可望加速淘汰，且部分船舶陸續進塢安裝脫硫設備，對運價有支撐的效果。