〈BDI飆5年半高〉海岬船運價漲翻 裕民日租金已飆破3萬美元 將反映在營收

近來波羅的海綜合指數 (BDI) 狂飆，最新報 2011 點，是 2014 年 1 月 4 日來首見突破 2000 點關卡，主要是因海岬型船舶運價大漲，而國內擁有海岬型現貨船最多的裕民 (2606-TW) 受惠將最深，裕民透露，目前海岬型船舶日租金已飆至每艘 3 萬美元，將反映在接下來的營收，預計下半年整體散裝市況將維持一定熱度，估海岬型船日租金有望維持在 2-3 萬美元。

裕民指出，上個月平均海岬型船舶日租金約 1.6 萬多美元，僅略高於損平點約 1.5 萬美元，但到月底彈升至 1.9 萬美元，7 月以來更一路飆高，至昨日見到 3 萬元的水準，預計此將持續反映到之後公布的營收中，而接下來旺季報到，也可望維持一定熱度。

儘管上半年受 BDI 低迷的衝擊，裕民合併營收 42.49 億元，年減 8.23%，不過，6 月營收 8.1 億元，已創下今年以來單月新高，法人預期，隨著現貨船價格不斷調高，裕民 7 月開始營收跳升可期。

巴西淡水河谷日前已獲當地最高法院通過其布魯庫圖礦區復產請求，使淡水河谷今年鐵礦砂銷量目標上修至 3.07-3.32 億噸，可進一步消化散裝船運力，使淡季運價先行飆漲，接下來傳統旺季表現可期。

法人進一步說明，因淡水河谷布魯庫圖礦區復產的產能，較第二大鐵礦砂生產商澳洲力拓下調幅度多，令全球鐵礦砂海運總量增加，尤其巴西到中國的距離更遠，約是澳洲到中國的 3 倍左右，因此，巴西礦產增加將使散裝船運力消化較澳礦多增 3 倍，並進一步提振運價表現。

裕民船隊以海岬型船舶為主，截至 6 月底海岬型共 16 艘、巴拿馬極限型 14 艘、輕便極限型 6 艘、水泥船 4 艘、油輪 5 艘，合計達 45 艘，而在建船舶有 32.5 萬噸超大型礦砂船 (VLOC) 共 2 艘，預計 2020 年 6 月、9 月交船，並已與淡水河谷簽訂 25 年合約。