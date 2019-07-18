8月台指外資冷？從逆價差163點出發

美國總統川普運用放話策略控盤，台股也隨國際股市回檔，8 月台指期正式登場，但新開倉的外資未平倉合約口數僅有 3.2 萬口，為今年相對低水位，是否意味外資轉向「冷處理」台股? 短線上大盤先抓 10800 點整數關卡能否守穩，台指期部分，則是從逆價差 163 點出發，逆價差收斂仍是 8 月台指基調! 關鍵點位為 10777、10812 與 10851 點。

台股多頭如要續攻 10900 關卡，必須守穩 10812 點，短多才有機會，最好能迅速站回 10851 點，演出強勢的一日回檔，則多方還有機會續往 10888、10914 插旗，但如指數持續回檔，往 10800 關卡測試，下方重要防線為 10777 點，10777 點如棄守，回檔幅度恐將擴大，至於台指期部分，觀察 163 點逆價差的收斂情況，10672 為短線強弱分界，下方支撐為 10625 點，10594 點為 10600 關卡最後防線。

今日台股重頭戲，為盤後台積電法說會，以及台積電 2074 億元現金股息入帳，不過外資昨日卻轉為賣超台積電，因此近日需留意台積電的股價走勢，「聽其言、觀其行」，才能識破外資真正企圖，另外近日的新台幣匯率，也需留意，也藉此檢視外資是否領了台積電股息，轉為匯出落跑?

電子族群部分，DRAM 與面板「雙 D」族群，似乎近日又重獲外資關愛，DEAM 族群有現貨報價上漲利多，同樣需留意是否出現高檔爆量收黑。面板族群部分，群創庫藏股帶來的激勵作用，可觀察能否一舉衝過季線?

台灣 7、8 月進入颱風季，全球金融市場訊息面也紛紛擾擾，波雲詭譎，同時轉變速度極快，指數如能維持在 10800 點之上，才可望維持高檔盤整格局，否則需提防轉為回檔，甚至多空控盤權易位! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)