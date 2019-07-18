中華車快充型普重電動機車將亮相 除息首日陷貼息窘境

中華車 (2204-TW) 今 (18) 日進行除息交易，每股配息 1.7 元，是近 10 年來次高，除息參考價 26.65 元，不過，由於兩岸車市買氣均低迷，上半年中華車合併營收年減 10.26%，使除息行情反而陷貼息窘境，盤中跌幅約 0.5%。中華車也將在明日發表全台首發快充型普重電動機車，積極布局電動機車市場。

另一方面，中華車股東會已通過減資案，共將減資 83.04 億元，減資比率 60%，每股將退還股東 6 元，減資後資本額降至 55.36 億元，預計 8 月會召開董事會，減資基準日訂在 10 月。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮日前已強調，今年中華車會積極布局內外銷，成長可期。

其中，二輪綠能事業將推出兩款全新的電動機車，以普通重型來切入主流市場 (115c.c.-125c.c.)，並計畫與中油和政府機關策略合作廣建充電站。

四輪方面，中華車計劃在本季推出 Delica 大改款車型、第四季再推出 Zinger 改款車型。

中華車將在明日發表全台首發快充型普重電動機車，已命名為「iE125」，外界解讀這是嚴陳莉蓮上任後重要的一款新車發表，也代表中華車在競爭越來越激烈的電動機車市場中，積極開展新局。