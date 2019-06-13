中華車50周年 嚴陳莉蓮領頭聚焦三大核心事業

裕隆集團旗下中華汽車 (2204-TW) 今 (13) 日歡慶 50 周年，董事長嚴陳莉蓮指出，中華車未來將聚焦三大核心事業，包括發展「三菱品牌乘用車」、深耕「商用車事業」，及創新「新能源車事業」，並將「新能源及前瞻事業」作為支持事業。

中華車去年大刀闊斧啟動「藍天計畫」，投入 4.65 億元，整合各車型製程、建構自動化生產和智能工廠平台，預計 2020 年後，商用車生產線將採四車型混線生產模式，透過 Pallet 高架裝配和全自動化 Robot 作業，將日產能提升至 170 台，改善目前單一車型生產線的產能限制，藍天計畫也將使產線自動化進一步提高，楊梅廠目標轉型為智慧工廠。

中華三菱目前具備全台汽車業最綿密的經銷服務體系，全台設有 112 個展示中心和 126 個服務廠，為銜接三菱母廠全球化形象並打造更具質感的營業據點，今年起導入全新企業視覺識別系統 (VI)。

針對二輪事業，中華車自 2015 年起逐步建立 emoving 品牌專賣店，今年起則陸續建置二輪充電站。

細數過去 50 年中華車發展，以商用車起家後，草創時期正逢政府大規模興建十大建設，生產的 FUSO 復興大卡車發揮了運送物資設備、奧援建設的重大功效，而隨著台灣經濟起飛，於 1988 年推出輕型商用車中華威利，陪伴頭家創業。

到了 1993 年，LANCER 上市是中華車首度跨足乘用車市場，而後產量和銷量逐年提升。

2010 年中華車開始投入綠能車市場，推出 emoving 電動二輪車，四輪電動車的研發也同步進行。

嚴陳莉蓮強調，中華汽車將逐步落實永續策略，在生產製造、公司治理、社會公益等面向進行革新，迎接新時代的挑戰。