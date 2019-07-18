盤前財經大事搶先讀2019年7月18日

今日操盤前瞻

美國 6 月領先指標

日本 6 月貿易收支

南韓央行利率決策

法說會：台積電、國票金

除權息：廣明、京元電子、訊芯 - KY、漢磊、智崴、晶華、佳格、東和、華紙等

WSJ：卡關華為！美中貿易談判陷入僵局

《華爾街日報》(WSJ) 週三 (17 日) 報導，美中陷入曠日持久的貿易戰，目前談判陷入僵局，因為美國正在權衡美企與華為業務往來的程度，該消息一傳出後，美股跌落至單日低點。閱讀全文...

日韓貿易戰打亂半導體供料 工商大老：電子、晶圓產業恐受衝擊

日韓貿易戰愈演愈烈，外界關注是否會波及台灣，工商大老認為，半導體原料供應扭曲，打亂全球分工，面板、電子與晶圓產業將受到影響，影響有好有壞，但負面居多，嚴重恐引發半導體價格戰。閱讀全文...

遭疑賤賣兩筆不動產涉掏空？中信金兩大聲明澄清

前中信財務長張明田遭檢調懷疑賤賣中信金 (2891-TW) 不動產，從中獲取近億佣金，中信金昨 (17) 日晚間發布兩聲明澄清，強調陸續調整底價過程均是鑑價公司所出具意見，並依照公司決策流程充分討論且呈請董事會決議後進行；至於出售臺南市東區北門路不動產案，也有參照鑑價公司所出具意見辦理，希望不要造成投資人與社會大眾的誤解。閱讀全文...

剛果伊波拉病毒大爆發 世衛列國際公衛緊急事件 台概念股出列

世界衛生組織 (WHO) 週三 (17 日) 宣布，剛果民主共和國的伊波拉 (Ebola) 疫情拉警報，蔓延至剛果東部城市戈馬，病毒散播威脅加劇，已構成「國際公共衛生緊急事件」。閱讀全文...

達里歐再度神預言？全球將迎來「典範轉移」 黃金將成為投資首選

全球避險基金之王、橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 週三 (17 日) 在職場社群平台領英 (LinkedIn) 的一篇發文寫道，隨著各國央行採取更加積極的貨幣貶值政策，全球將迎來投資領域的典範轉移 (Paradigm Shift)，存入現金與債券將不再安全，建議投資人買入黃金、賣出股票。閱讀全文...

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