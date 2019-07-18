剛果伊波拉病毒大爆發 世衛列國際公衛緊急事件 台概念股出列

世界衛生組織 (WHO) 週三 (17 日) 宣布，剛果民主共和國的伊波拉 (Ebola) 疫情拉警報，蔓延至剛果東部城市戈馬，病毒散播威脅加劇，已構成「國際公共衛生緊急事件」。

受此消息激勵，默克藥廠 (MRK-US) 週三股價走揚 0.40%，報每股 81.92 美元，創 7 月 11 日以來新高。那斯達克生物技術指數上漲 0.11%。

默克藥廠股價走勢圖 (圖片：investing)

世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 發布聲明說：現在是世界注意並加倍努力的時候了。我們需要與剛果民主共和國共同努力，來終結這次疫情，並建立一個更好的衛生系統

這是自 2014 年至 2016 年西非疫情大爆發後，第二次致命的伊波拉疫情，全球共計至少報告 28616 例，當時造成 1.1310 萬人死亡，幾內亞共和國、獅子山共和國和賴比瑞亞共和國感染了 2.8616 萬人。

過去世衛曾三次拒絕將伊波拉列為國際公共衛生緊急事件，許多衛生專家都警告說這種病毒有可能跨越國界。這是史上世衛第五次宣布國際公共衛生緊急事件。

現場應急人員一直在使用由默克製造的實驗性疫苗，試圖抑制病毒的傳播，截自目前，剛果民主共和國有超過 140000 人接種疫苗。

伊波拉台概念股參考如下：