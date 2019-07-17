〈財報〉Q2獲利勝預期 美國銀行盤前股價走揚

美國銀行 (BAC-US) 今 (17) 日公布 2019 年第 2 季財報，獲利表現優於市場預期，受此消息激勵，美國銀行盤前股價走揚。

台北時間週三晚間 7 點 39 分，Investing.com 報價顯示，美國銀行盤前股價上漲 0.24%，至 29.06 美元；週二，美國銀行股價收跌 0.79%，至 28.99 美元。

美國銀行盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

美國銀行第 2 季營收年增 2%，至 231 億美元，符合 Refinitiv 分析師預期；純益年增 8%，至 73 億美元；每股純益 (EPS) 年增 17%，至 0.74 美元，優於預期(0.71 美元)。

美國銀行第 2 季營收年增 2%，至 231 億美元。(圖：翻攝自美國銀行財報)

第 2 季消費者銀行業務獲利年增 13%，至 33 億美元；全球財富及投資管理業務獲利年增 11%，至 11 億美元。

第 2 季全球銀行業務獲利下滑 9%，至 19 億美元；全球市場業務獲利衰退 7%，至 10 億美元；第 2 季淨利息收入 (NII) 年增 3%。

週一公布財報的花旗集團 (C-US)，雖然營收、獲利，皆優於預期，但因凈利息收益率下滑，導致股價收跌，昨日公布財報的摩根大通 (JPM-US)，也有類似情形，讓投資人對其他投行的淨利息收入表現，更加關注。

公司看法

美國銀行執行長 Brian Moynihan 透過新聞稿表示，我們在第 2 季創造了 73 億美元純益，在美國經濟穩步成長的情況下，美國銀行的客戶提供了更多資產，光是存款部分，就增加了 750 億美元。

Moynihan 指出，在市占率表現方面，包括小型企業貸款、投行業務，皆有所改善。