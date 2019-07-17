【華冠投顧】兵荒馬亂的過程中 請你的心情放輕鬆

川普和習大的關係好像又不好了，預期月底的降息也因經濟數據沒那麼差，讓市場有了疑慮，目前是美國超級財報週，指數在相對高檔本就不易推進，我們也提到多次，現階段應是震盪個股為主，也因為對未來不確定，所以市場多是短線操作，不用因為今天跌看得太壞，就是一個整理的盤局而已，我們一樣維持原看法。

弱勢盤，資金會轉往後續最有機會的族群及個股，七月是生技月，昨日是 1795 美時、4107 邦特轉強，今日換 4147 中裕，有族群性在操作上就可留意，一股啟動難成器，同類三股成版塊，5G 也是話題性十足，從 ABF 板到射頻元件、3037 欣興、8046 南電、3105 穩懋、8086 宏捷科，再到光模組，6426 統新，現在又開始轉到 5G 天線，4958 臻鼎、8039 台虹都是相關個股，過一陣子，應該又會再轉往基地台的 CCL，總之，這些都是趨勢股，獲利機會相對較大。

指數在壓力區，後續震盪難免，外資開始陸續放暑假，觀察重點在 OTC，有好的標地，我們再作卡位，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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