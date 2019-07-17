【華冠投顧】國巨，利空早已反應殆盡；配息利多，或有發揮空間。

周一，美國財長努欽受訪時表示，預計本周我們與中方將有再次的部長級電話會議，若取得進展，我們可能會前往北京進行下一階段的貿易協商。

而週二，川普在白宮主持會議時表示，中、美之間的貿易問題仍有好長一段路要走。現在雖暫緩跟中國加徵關稅，但仍須視情況而定，我們還是有可能對他們覆徵關稅的。另表示，我們很希望與中國達成協議，也希望北京政府對於之前已達成的部分協定不要食言！因在六月底的 G20 峰會時，中國曾答應願向美國採購大批的農產品，但至今仍沒著落。

日前，FED 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 在眾議院的偏鴿言論，使得美聯儲 2019 下半年的貨幣政策頃向寬鬆，幾乎已成定局。而接下來的焦點當然就放在，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 的利率決議上了！日期訂在 08/01，台北時間 02：00。

台股，目前仍維持多市架構，依據型態觀之，大盤仍具再次往上大幅急噴之雛形。後市可觀測 10800-10760 支撐區之力道如何？

我們持續關注的 2327 國巨，昨日，傳出該公司裁員的消息，公司表示是依照『汰弱留強』的優化組織原則為之。另外也表示，從客戶的消化庫存來看，可望終止連三季衰退之情況。依據目前股價來看，所有的利空，早已在股價上反應殆盡；接下來，今年即將配息 45 元的利多，在股價上，後市或有發揮的空間。

而依據技術型態觀之，目前之底部型態仍未遭破壞，後市仍具有再度往上發展之機。而 2317 鴻海，在出現二日急攻之後，今日稍做回檔，這以常態視之即可，後市仍具有再次向上發展之機，見下圖。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師