憂心忡忡 美國公私債務竟高達70兆美元

美國債務即將創新高點。利率偏低及債務大增，引發了十年之久的經濟擴張與多頭市場，然而一旦脆弱的經濟失衡，美國的債務重擔將造成嚴重拖累。

根據國際金融機構指出，2019 年第一季，美國的公共債務與私人債務總和已逼近 70 兆美元，聯邦政府債務與除銀行外的私人企業負債，雙雙創新高點。

債務本身並非壞事。借款可為重要計畫與服務提供融資，協助政府與企業成長，經濟亦因而轉強。目前，美國仍能夠應付債務重擔，約 21 兆美元規模的經濟依舊健康，聯準會 (Fed) 準備降息，讓債務成本更為低廉。但未來，美國接近新高點的債務將會危機重重。

美國經濟已經開始出現裂痕。製造業正在減緩，貿易戰也正在創傷全球經濟。

美國仍是最具吸引力之一的投資所在，主權債券仍為投資人的安全標的。但若經濟減緩，美國將必須持續依賴投資人 -- 尤其外國投資人 -- 購買其債券。

這種結果可能仍會發生，但美國已讓事情變得不再簡單。

美國財政部週五說，9 月初，在國會自夏季休會期返回前，政府便可能資金用盡。美國財政部長梅努欽因而要求國會在夏季休會之前，提高債務上限。梅努欽與眾院議長裴洛西之間的協商，具有生產性。

由於國會定下了借款上限，政府自 3 月以來，便無法借款。如果一個破碎的政府無法提高，或暫時停止債務上限，美國的債務便可能違約，進而提高其借款成本，可能讓全球經濟系統陷入混亂。