82%國人未準備失智照護費用 每月多少錢才夠用？

全球失智時鐘不斷加快，平均每 3 秒就有 1 人罹患失智症，但根據壽險業者最新調查顯示，有 82% 國人尚未準備照護費用。那麼一個失智家庭每月平均照護費用到底要多少錢？台灣失智症協會副祕書長李會珍表示，每月平均要準備 5-6 萬元才夠用。

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽與商周、世新大學今天發布「失智症病識感與準備度全台大調查」，有 86% 民眾很擔心自己罹患失智症，且近 8 成民眾害怕生病會拖累家人、影響生計，但是卻有 82% 國人尚未準備照護費用。

李會珍表示，失智症已嚴重影響家庭經濟，據台灣失智症協會資料顯示，僅有 10% 的失智症患者還有工作能力留在職場，因此照護費用要加上離職的收入損失，失智家庭每月平均照護費用約 5-6 萬元，但此次調查，卻有近 75% 受訪者認為每月只需花費 5 萬元以下就夠了，顯示民眾的估算與實際狀況落差很大。

此外，別以為老了才會失智，據台灣失智症協會資料指出，全台 65 歲以下的「年輕型失智症」患者已多達 1.2 萬人，而此次調查發現儘管有高達 62% 民眾聽過年輕型失智症，但仍有近 4 成受訪者認為失智症只會發生在 65 歲以上的長者，輕忽了年輕失智的風險。

在年輕型失智症初期，患者性格情緒改變，若變得暴躁衝動，易被誤判為憂鬱症、躁鬱症或更年期症狀，必須仰賴身邊家人與親友對失智症有所了解、協助就醫，才不會誤判病症。

一名家屬患者於記者會上分享，她的先生並非典型記性變差、找不到回家的路等的失智症，當初看了三個醫生，醫生考他記憶，他的記憶好得很，因此三個醫生都判斷他是壓力過大、躁鬱症等精神行為，直到有一次在超商買東西沒付錢被送到警察局，警察局問他將近 10 個問題，他卻每次都回答不同答案，警察認為他不太對勁，趕緊通知家屬要進一步帶他就醫，且年輕型失智症初期沒有病識感，因此連就醫都幾經波折，最後才確診為「額顳葉型失智症」。

為協助民眾更理解失智症，富邦人壽推動「全員守護天使計畫」，富邦人壽總經理陳俊伴表示，失智症是國人應共同面對的社會議題，富邦人壽長期投入關懷失智，也積極推廣失智協尋手鍊予以失智家屬及時的照護資源，且號召全台 3 萬名同仁完成線上專業課程培訓，成為失智守護天使。

此外，有超過 3 成民眾認為服用保健食品如銀杏或椰子油能有效預防失智症，但根據世界衛生組織 (WHO) 資料指出，目前並沒有充分且足夠的研究結果支持此論點，也就是此為不甚正確的觀念；而又以 30 歲世代的民眾對此不甚正確的觀念認知程度最高、達到 5 成。

尋求社會資源仍是多數民眾面對失智症的選擇之一，超過 55% 民眾知道能撥打 1966 長照專線諮詢長照 2.0 服務項目。