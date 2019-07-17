瞄準高齡化社會 業者推利變型保單結合失能給付保單三大保障一次到位

國人偏愛把保單當作理財工具之一，除了利率變動型保單外，也要留意意外失能可能對家庭的影響，現有業者將利變型保單結合失能保險給付，提供壽險、失能與意外三種保障，同步滿足民眾對於資產累積與保障的需求。



AIA 友邦人壽表示，利變型保單可藉由宣告利率調高累積資產規模，但除了追求資產規模成長外也要留意保障的重要性，如果想要同時滿足資產累積並適度轉嫁意外失能衍生的風險，不妨考慮有附加意外失能功能的利變型保險商品。

AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，規劃失能險的目的主要預防發生失能時，可能導致工作收入損失、長期照顧花費等問題恐拖累家人，建議民眾應首重是否擁有足夠額度的失能扶助保險金額度以解決醫療花費等問題，

以 AIA 友邦人壽推出的「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」，提供壽險、失能、意外三重保障，除享有保單各項保障外，每年宣告利率大於預定利率時，即可獲得回饋分享金，讓資產有機會成長。

AIA 友邦人壽說明，市面上利率變動型終身保險大多只含壽險保障，換言之僅壽險部分會隨宣告利率增加而變大，而「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」商品，則是所有給付項目都可隨宣告利率增加而變大。

其次，保單所有給付項目皆有機會隨宣告利率增加而變大，當回饋分享金給付方式選擇「購買增額繳清保險」，則身故 / 祝壽、失能給付、老年醫材購置補助的保障全都按「總保險金額」比例給付，保障也會跟著變大，可對抗醫療通膨風險目標。

此外，針對高齡化社會保單還針對銀髮族常見的手術或人工醫材，按接受手術當時的 1% 總保險金額給付老年醫材購置補助保險金；至於身故給付分期也可視需求選擇 10 年、20 年分期定期保險金給付，透過選擇身故保險金、特定意外身故保險金為分期定期給付，延續對家人的照顧，確保家人長期穩定生活。



